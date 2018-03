Stephen Hawking, su Infinity la scienza e il cinema nella vita del grande scienziato

Stephen Hawking, fisico teorico tra i più importanti al mondo e fra gli scienziati più noti anche al mondo del cinema e della serialità televisiva, ci ha lasciato oggi all’età di 76 anni. Per celebrare la vita di Hawking su Infinity saranno programmati molti dei lavori legati alla vita del grande scienziato.

Una vera e propria forza della natura Stephen Hawking, che ha lasciato un segno non solo per i suoi risultati e meriti scientifici, ma anche per le sue apparizioni nel mondo della cultura pop. A favorire ciò la sua ironia e il suo innato umorismo.

Celebri sono le puntate in cui è comparso in “The Big Bang Theory”, lasciando Sheldon (Jim Parsons) letteralmente senza fiato. Il fisico teorico è infatti comparso nei panni di sé stesso per incontrare il suo collega Sheldon Cooper, che considera Hawking come una vera e propria leggenda.

Nel catalogo di Infinity disponibile anche “La Teoria del Tutto”, con protagonista Eddie Redmayne. Grazie a questa interpretazione nei panni dello scienziato, l’attore inglese ha vinto un Oscar come miglior attore protagonista nel 2015, anno in cui il film è stato candidato al prestigioso premio. Uno spaccato della vita di Hawking, dalla gioventù alla vita adulta, passando per ogni fase della sua brillante carriera e della sua vita privata.