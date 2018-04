Si gira in Puglia la serie western “Quella sporca sacca nera”, produce Palomar

Sarà la Puglia a offrire gli scenari selvaggi, aridi e desertici in cui si muoveranno i personaggi della serie western moderna, con elementi mistery e steampunk, “That dirty black bag – Quella sporca sacca nera”, che la Palomar realizzerà in collaborazione con altri partner. La serie è destinata al mercato mondiale e dovrebbe essere prodotta in lingua inglese.

La notizia è stata confermata da Antonio Parente, direttore dell’Apulia Film Commission, il quale precisa che è terminata la fase di scouting per le location. Secondo le indiscrezioni che circolano, gli autori dovrebbero essere Mauro Aragoni, Silvia Ebreul e Marcello Izzo.

Gli episodi dovrebbero essere otto, ambientati in un mondo dove scarseggiano le risorse vitali e bisogna lottare per sopravvivere. I due uomini protagonisti dovrebbero provenire da mondi lontani e diversi. (ANSA)