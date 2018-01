Paolo Sorrentino presidente di giuria del MyFrenchFilmFestival, il festival più comodo al mondo

Al via da oggi l’ottava edizione del MyFrenchFilmFestival, il festival più comodo al mondo, che si svolgerà fino al 19 febbraio 2018 e che ritorna con 30 lungometraggi e cortometraggi disponibili in 80 paesi in tutto il mondo, organizzato da UniFrance.

Dopo l’anno record del 2017 con quasi 7 milioni di visioni, in Italia sarà visibile grazie alla piattaforma Indiefilmchannel.tv, uno strumento per tutti gli amanti del cinema indipendente. Una realtà audiovisiva presente nel web, nata come risultato della cooperazione tra il Romefilmmarket.com, creata grazie ai contributi della Regione Lazio, il RIFF – Rome Independent Film Festival e le principali manifestazioni di cinema indipendenti internazionali. Indiefilmchannel.tv permetterà la visione gratuita dei cortometraggi del MyFrenchFilmFestival e quella dei lungometraggi strutturata in pacchetti diversificati.

Indiefilmchannel.tv, nella sua modalità on demand, propone forme di fruizione audiovisiva immediate, personalizzate ed espanse a partire dalle proprie esperienze di consumo.

Paolo Sorrentino presiederà la giuria dell’ottava edizione del MyFrenchFilmFestival, ad accompagnarlo il regista franco-marocchino Nabil Ayouch, i francesi Kim Chapiron e Julia Ducournau. Con loro anche il regista filippino Brillante Mendoza.

I film saranno disponibili a partire da oggi 19 gennaio sulla piattaforma MyFrenchFilmFestival.com e su 50 piattaforme partner in tutto il mondo. Per l’Italia sarà proprio la piattaforma online di video on demand www.indiefilmchannel.tv a permettere la visione dei film di MyFrenchFilmFestival.