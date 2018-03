Cortinametraggio, conto alla rovescia per la 13esima edizione da record

Conto alla rovescia per la 13esima edizione di Cortinametraggio, un’edizione che si preannuncia da record per numero di presenze. Oltre 300 i partecipanti al Festival tra registi, attori, giurati e giornalisti che dal 19 al 25 marzo animeranno la kermesse diretta da Maddalena Mayneri.

Più di 400 i cortometraggi arrivati in selezione per la sezione diretta da Vincenzo Scucimarra, 250 videoclip musicali per la sezione diretta da Cosimo Alemà, più di 30 i corti branded entertainment e più di 40 le sceneggiature arrivate per il Premio Medusa.

Grande soddisfazione da parte della direttrice Maddalena Mayneri e dei selezionatori del festival che si dichiarano entusiasti per la qualità dei video arrivati e il numero in crescita rispetto alle passate edizioni.

Ottima la risposta anche da parte degli sponsor e delle strutture legate al territorio che hanno aderito al festival attraverso il progetto “io ci sono” partecipando in modo attivo alla manifestazione attraverso il proprio sostegno.

Dieci diverse location di Cortina d’Ampezzo ospiteranno eventi legati al Festival e animeranno per una settimana la perla delle Dolomiti.

Tra i partners istituzionali della 13esima edizione di Cortinametraggio il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani – SNGCI. Il festival ha il Patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Belluno e il Patrocinio del Comune Cortina d’Ampezzo, il supporto di Cortina Marketing Se.Am., con loro la Rete Eventi Cultura, l’Anec, la Fice, il CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia. Main sponsor del festival Twinset, Dolomia, Conte of Florence, Bayer e Audi Gold Sponsor e partner esclusivo di Cortina. Tra i gold sponsor Laser Film, Hausbrandt, Theresianer, Ca’ d’Or, Sheltia, Hotel de la Poste e Grand Hotel Savoia di Cortina d’Ampezzo, Medusa Mediaset Group e Universal Music Publishing Group. Media partner sono Vanity Fair, Radio Monte Carlo, Cinemaitaliano.info, Opere Prime, The 48 Hour Project, AD, Canale Europa TV, Belluno Press Dolomiti, Film4Life, Genius People Magazine, Veneto Factory, Art Style, ComingSoon.it, Cortina Vacanze Oggi, Radio Cortina e Rai Cinema Channel.

Per maggiori informazioni: www.cortinametraggio.it