“Terra Rossa”, anteprima italiana per il film documentario del giovane regista Diego Capomagi

“Terra Rossa”, il film documentario diretto dal giovane regista marchigiano Diego Capomagi, sarà presentato in anteprima italiana al Cinema Teatro di Capodarco di Fermo mercoledì 4 aprile alle ore 21.15.

“Terra Rossa” è un viaggio alla scoperta delle terre e dei popoli della Valle dell’Omo. Il viaggio di un uomo che, come essere umano e come italiano, ha molto in comune con questi luoghi magici.

Il film uscirà nelle sale ad aprile. Le date saranno comunicate sul sito http://terrarossadoc.it/.

Sinossi. La Valle dell’Omo è nel sud dell’Etiopia, in Africa Orientale. Qui c’è una località di nome Key Afer, cioè Terra Rossa: prende il nome dal colore della terra, ricca di argilla, con la quale secondo la Bibbia è stato forgiato il primo uomo. Ed è proprio lì che, secondo la scienza, è nata davvero l’umanità, così come noi la conosciamo.

In questi luoghi impervi vivono popoli che vantano una storia plurimillenaria. Queste persone, libere, fiere, dirette discendenti dei primi Homo Sapiens, e quindi nostri congiunti, oggi sono a rischio di estinzione, e la loro cultura potrebbe scomparire per sempre.

Il regime etiope sottrae i terreni a chi li coltiva e li usa come pascoli, per svenderli a grandi compagnie multinazionali, e i popoli locali si ribellano, rivendicando i propri diritti, libertà e giustizia per tutti. Nessuno li aiuta, e neanche si accorge di loro.

Se non si interviene in qualche maniera, l’esistenza di chi vive qui, diventerà un lontano ricordo, e il Mal d’Africa, pura nostalgia di tornare a vivere come e dove siamo vissuti tutti per centinaia di migliaia di anni, sarà presto solo il frutto dell’immaginazione.

Film prodotto con il sostegno di Horizon Film & Cuadro, Fotografia e Video. Da un’idea di Diego Capomagi.