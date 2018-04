Mad Entertainment vince a Cartoons on the Bay, primo premio a “Hope”

Un toccante racconto di formazione e memoria, una divertente storia di integrazione e due inventori un po’ folli che spiegano la scienza divertendo. Sono i tre progetti scelti dalla giuria del Pitch Me! 2018 a Cartoons on the Bay, il festival del crossmediale e dell’animazione televisiva promosso da Rai e organizzato da Rai Com a Torino.

Il primo premio del concorso intitolato alla memoria del grande animatore e regista Pierluigi De Mas è andato a “Hope”, progetto presentato dalla Mad Entertainment, la società di produzione de “L’arte della felicità” e “Gatta Cenerentola”. “Hope” è la storia di Giosuè, un ragazzo timido e introverso ma dotato di una grande immaginazione che gli permette di superare le sue difficoltà. Un giorno però si accorge che i suoi racconti straordinari stanno diventando reali.

Sul secondo gradino del podio il progetto di una serie edutainment dal titolo “Poppo e Ziggy”, presentato da Onda Videoproduzioni. Il primo è un goffo ciambellone rosa assistente del secondo, un brillante inventore con la fattezze di un simpatico lombrico. Insieme si cimentano in esperimenti scientifici realizzati con comuni oggetti di casa.

Il terzo premio va a “Balls”, un progetto di Loris Giuseppe Nese, storia di diversità e integrazione ambientata in un mondo abitato da sfere monocolore, ma il cui protagonista è invece un bambino a forma di cubo, ma dalle straordinarie capacità.