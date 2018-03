Dal 24 aprile al cinema “Interruption”, un film del regista greco Yorgos Zois

Arriva nelle sale il 24 aprile, distribuito da Tycoon Distribution, “Interruption”, un film del regista greco Yorgos Zois.

Prodotto anche grazie al sostegno del Torino Film Lab e presentato in concorso nella sezione “Orizzonti” alla 72. Mostra del Cinema di Venezia, il film ha girato i festival di tutto il mondo, vincendo in patria il premio per il miglior esordio dell’anno.

Ambientato ai giorni nostri in un teatro di Atene, dove si sta rappresentando un adattamento postmoderno dell’Orestea di Eschilo, “Interruption” prende spunto da una strage tristemente nota, quella avvenuta nel teatro Dubrovka a Mosca (i cui esiti tragici sono ancora oggi avvolti nel mistero), per inaugurare una profonda riflessione sul ruolo dell’arte nella contemporaneità, sulle potenzialità del cinema e sulla sua capacità di fondersi con la vita dello spettatore. Oscuro e misterioso come un noir, è un film che sa avvolgere e scuotere, anche per il modo in cui rielabora la cronaca e la storia greca recente.

A proposito del rapporto fra finzione e realtà in “Interruption”, il regista Yorgos Zois ha dichiarato: «La parola “teatro” deriva da “Theatron”, che sta a significare il luogo in cui vediamo. “Interruption” è un film sull’Atto del Vedere. Il 23 ottobre 2002, cinquanta ceceni armati presero in ostaggio 850 spettatori nel Teatro Dubrovka di Mosca. Durante i primi minuti di questa occupazione, il pubblico, affascinato dall’ambivalenza del momento, pensò di avere davanti degli attori e che tutto facesse parte della rappresentazione a cui stavano assistendo. In momenti così cruciali, finzione e realtà, verità e bugie, logica e assurdo si fondono. Il film nasce dalla suggestione di questi primi minuti di ambiguità».

