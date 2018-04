Dal 17 maggio al cinema “Il Codice del Babbuino”, un film di Davide Alfonsi e Denis Malagnino

Distribuzione Indipendente presenta “Il Codice del Babbuino” di Davide Alfonsi e Denis Malagnino, colonne storiche del collettivo Amanda Flor già noto a pubblico e critica per i film d’esordio “La Rieducazione” (2006) e con il successivo “Ad ogni costo” (2010).

Prodotto dall’associazione Donkey’s Movies – naturale evoluzione del collettivo Amanda Flor, la cui felice esperienza si è conclusa nel 2015 – “Il Codice del Babbuino” è una variazione su un tema classico della cinematografia, quello dei film “stupro e vendetta”.

Nato da un fatto di cronaca nera accaduto a Guidonia qualche anno fa, il nuovo progetto di Alfonsi e Malagnino è una sorta di western ambientato nell’hinterland romano.

Nel cast: Denis Malagnino, Tiberio Suma, Stefano Miconi Proietti, Marco Pocetta, Fabio Sperandio, Alessandra Ronzoni, Cristina Morar, Lionello Pocetta, Daniele Guerrini.

“Il Codice del Babbuino”, nelle sale da giovedì 17 maggio, apre la nuova stagione di Distribuzione Indipendente, caratterizzata come di consueto da un listino ricco di generi e tematiche: tra i prossimi titoli in distribuzione “Anna” di Charles-Olivier Michaud con Anna Mouglalis; “Macbeth Neo Film Opera” di Daniele Campea; “Peggio per Me” di Riccardo Camilli; “La libertà non deve morire in mare” di Alfredo Lo Piero; “Bogside Story” di Rocco Forte e Pietro Laino; “La notte è piccola per noi” di Gianfrancesco Lazotti.

_______________________________________________________________________

SINOSSI

Nelle vicinanze di un campo rom viene rinvenuto il corpo di una donna, vittima di uno stupro. Il compagno della ragazza, Tiberio, si mette subito alla ricerca dei responsabili, convinto a vendicare personalmente la sua donna. Accanto a lui l’amico Denis, padre di famiglia senza lavoro che, per la disperazione, ha deciso quella notte stessa di iniziare a spacciare droga. Denis tenta in tutti i modi di far desistere dai progetti di vendetta il giovane e impulsivo Tiberio, ma la situazione si complica terribilmente quando entra in scena il Tibetano, sornione e beffardo boss del quartiere con il quale Denis è pesantemente indebitato…

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

POSTER

_______________________________________________________________________