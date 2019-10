La prima immagine di Diabolik!

View this post on Instagram

Prima immagine dell'attesissimo film dei #ManettiBros per #DiabolikIlFilm Il film sul personaggio dei fumetti creato da Angela e Luciana Goussani vedrá #lucamarinelli nei panni di Diabolik, #miriamleone in quelli di Eva Kant e #valeriomastandrea in quelli dell'ispettore Ginko. @mmanetti @diabolikofficial @rai_cinema #diabolik #film #gliattesissimi #comingsoon #prossimamentealcinema #filmdanonperdere #2020