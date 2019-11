Helen Mirren è “Caterina la Grande”

Al via dal 1° novembre su Sky Atlantic la nuova serie Sky-HBO con protagonista l’imperatrice più longeva nella storia della Russia

Sky / RB Casting – È una delle figure più importanti del 18° secolo, una sovrana potente capace di espandere come mai prima di allora i confini dell’impero russo. Una donna forte, intelligente, sofisticata, lungimirante, ma anche molto esperta in politica tanto che nei secoli viene ricordata come “Caterina la Grande”.

È la nuova serie Sky Original e HBO con protagonista l’imperatrice più longeva nella storia della Russia, Caterina II, che qui ha il volto dell’attrice premio Oscar® Helen Mirren, ancora una volta alle prese con l’interpretazione di una sovrana.

Scritta da Nigel Williams, che aveva già lavorato con Helen Mirren nella miniserie “Elizabeth I” (premiata tra il 2006 e il 2007 con 9 Emmy e 3 Golden Globe), “Caterina la Grande” è diretta da Philip Martin, il regista di “The Crown”.

La serie andrà in onda dal 1° novembre in esclusiva alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv, con tutti gli episodi disponibili on demand dallo stesso giorno.

“La storia di Caterina mi ha sempre affascinata – ha dichiarato Helen Mirren -, non solo per il mio legame con la Russia. Era una pioniera, ha portato un approccio molto innovativo e rigeneratore. Ha sicuramente saputo anticipare i tempi, è stato un personaggio davvero molto affascinante da interpretare”.

