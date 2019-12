“Ognuno è Perfetto” su Rai 1 dal 16 dicembre

Nuova serie tv in tre serate con Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo, Lele Vannoli, Piera Degli Esposti. Protagonista Rick, un ragazzo di 24 anni con la Sindrome di Down.

In arrivo su Rai 1 la serie “Ognuno è Perfetto”, una tenera commedia che racconta l’incredibile avventura di Rick, un ragazzo di 24 anni con la Sindrome di Down, disposto a tutto per rincorrere i suoi sogni e inseguire ciò che ama.

“Ognuno è Perfetto” è una storia che commuove e fa sorridere grazie ad attori talentuosi (tra cui Edoardo Leo, Cristiana Capotondi, Nicole Grimaudo, Lele Vannoli, Piera Degli Esposti), accompagnati da un gruppo di esordienti (Gabriele Di Bello, Alice De Carlo, Aldo Arturo Pavesi, Matteo Dall’Armi e Valentina Venturin): ragazze e ragazzi con la Sindrome di Down che danno vita a personaggi forti e autentici.

Questa la sinossi ufficiale:

La fuga dei ragazzi, braccati da due adulti che litigano mentre cercano di riportarli a casa, darà vita a una rocambolesca serie di avventure sospese tra dramma e commedia, ma sempre intrise di realismo. Il viaggio sarà per tutti un’occasione di crescita personale, che a volte però avverrà anche in modi imprevedibili. Perché se è vero che i ragazzi con la Sindrome di Down hanno bisogno dell’aiuto degli adulti è altrettanto vero anche il contrario: se si impara davvero a conoscerli, questi ragazzi hanno molto da insegnare. “Ognuno è Perfetto” ci porta in modo inedito nel mondo della disabilità e di chi si trova a viverla tra mille ostacoli, avendo nel cuore i desideri di tutti. Ci racconta con ironia la possibilità di uno sguardo diverso dove le diversità, viste con occhi nuovi, diventano forza.

Una co-produzione Rai Fiction – Viola Film in collaborazione con il CPTV Rai di Torino. Regia di Giacomo Campiotti.

Serie tv in tre serate in onda lunedì 16, martedì 17 e lunedì 23 dicembre alle 21.25 su Rai 1.