Concluse le riprese di “Explota Explota”

Commedia musicale sulle note dei grandi successi di Raffaella Carrà. Una produzione Tornasol per la Spagna e Indigo Film per l’Italia. Opera prima di Nacho Álvarez. Nel cast anche l’attore italiano Giuseppe Maggio.

Photo credits: Julio Vergne

Dopo 8 settimane tra Madrid e Pamplona, sono terminate a Roma le riprese di “Explota Explota” (titolo spagnolo, provvisorio per l’Italia), film d’esordio di Nacho Álvarez che vede Tornasol in coproduzione con Indigo Film. Una commedia musicale sulle note dei grandi successi di Raffaella Carrà.

Tornasol è una tra le più importanti case di produzione spagnole vincitrice dell’Oscar® per il Miglior Film Straniero per “Il segreto dei suoi occhi” di Juan José Campanella, la Palma d’Oro a Cannes per “Il vento che accarezza l’erba” di Ken Loach e il Leone d’Argento a Venezia per “Ballata dell’odio e dell’amore” di Álex de la Iglesia.

“Explota Explota” racconta la storia di María (Ingrid García-Jonsson), una ragazza che nei primi anni Settanta cerca di realizzare il suo sogno: entrare a far parte del corpo di ballo del più importante show televisivo di Spagna. Maria, che brilla per il suo straordinario talento, riuscirà a farsi strada nel mondo della tv malgrado l’ipocrisia e la rigidità della censura.

“Ho saputo dell’esistenza di Raffaella nella mia adolescenza – dichiara il regista Nacho Álvarez – Quando la vidi, rimasi affascinato. Anni dopo ho deciso di fare un musical con le sue canzoni. Ispirandomi a ciò che Raffaella ha simboleggiato, abbiamo scritto una storia in cui la protagonista Maria incarna la libertà, l’audacia e il futuro. Raffaella ha, infatti, rappresentato il cambiamento, la rottura con le convenzioni e l’apertura verso un mondo in trasformazione. Raffaella era il nuovo e la censura era il suo antagonista. È così che ho scoperto che la mia storia sarebbe stata questa”.

Nel cast Ingrid García-Jonsson, Verónica Echegui, Fernando Guallar, Pedro Casablanc, Giuseppe Maggio, Fernando Tejero e Natalia Millán.

“Explota Explota” è una coproduzione Spagna-Italia: Tornasol e El Sustituto Producciones Aie in coproduzione con RTVE, in collaborazione con Amazon Prime Video e con il supporto di ICAA per la Spagna; Indigo Film per l’Italia.

Photo credits: Paolo Ciriello