Spike Lee dirigerà “American Utopia”

Adattamento cinematografico dello spettacolo di Broadway firmato da David Byrne

Credit: Nicola Goode / Spike Lee

Spike Lee ha firmato per dirigere un adattamento cinematografico dell’acclamato spettacolo di Broadway “American Utopia”, l’opera di David Byrne. Secondo Deadline, il progetto dovrebbe partire entro la fine dell’anno e sarà prodotto, tra gli altri, anche dagli stessi Byrne e Lee.

Lo spettacolo “American Utopia” è stato inaugurato nell’ottobre del 2019 e sarà in scena fino al 16 febbraio all’Hudson Theatre, dove sta registrando numeri record. “Non sarebbe potuto andare meglio per questo progetto – ha dichiarato David Byrne – La regia di Spike Lee e la casa produzione Participant, due squadre socialmente impegnate. Beh, tre se ci consideriamo anche noi, si uniscono in quello che sento sarà qualcosa di commovente, importante e diverso da qualsiasi cosa abbia mai visto prima”.

David Linde, amministratore delegato della Participant Media, ha affermato: “American Utopia è la celebrazione di un grande artista. Siamo incredibilmente entusiasti di lavorare con Byrne e con l’incomparabile Spike Lee, insieme ovviamente alla RadicalMedia, alla River Road e alla Warner Music Group, per portare questo evento unico nel suo genere fuori dal teatro e per il pubblico di tutto il mondo”.

Il regista premio Oscar® Spike Lee quest’anno sarà inoltre il presidente di giuria della 73esima edizione del Festival di Cannes (12-23 maggio 2020).