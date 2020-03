“Digital Life” su Rai Cinema Channel il 26 marzo

Un docufilm di Francesco Raganato. 50 storie per raccontare come la vita è cambiata con internet e il digitale.

Come internet e il digitale hanno cambiato la vita di tutti i giorni? Lo raccontano le oltre 50 storie presenti nel docufilm “Digitalife – Come cambia la vita”, scelte tra le centinaia raccolte in quasi due anni di lavorazione.

Un racconto collettivo che tocca diversi argomenti: la nascita di internet, la perdita di una persona cara, il mondo del lavoro in evoluzione, la rinascita dopo una crisi, la ricerca di una felicità perduta, la possibilità di socializzare, viaggiare, condividere esperienze ed emozioni. Ma anche il terrorismo, il mondo dell’informazione, il cyberbullismo. Il tutto con una visione di speranza nel futuro. Digitalife è un film che racconta un mondo fatto di connessioni, condivisioni e vita.

Regia di Francesco Raganato. Sceneggiatura di Marco Giovannelli e Manuel Sgarella. Una produzione Varese Web in collaborazione con Rai Cinema e Fondazione Ente dello Spettacolo.

Il docufilm sarà disponibile il 26 marzo in esclusiva su Rai Cinema Channel.