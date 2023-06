Concluse le riprese di “Gloria!”, esordio alla regia di Margherita Vicario

Sono terminate il 16 giugno in Svizzera le riprese del film “Gloria!”, esordio alla regia di Margherita Vicario, che ha firmato anche la sceneggiatura insieme ad Anita Rivaroli.

Nel cast Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi (La Rappresentante di Lista), Maria Vittoria Dallasta, Sara Mafodda, Paolo Rossi, Elio (Elio e le Storie Tese), Natalino Balasso, Anita Kravos, Vincenzo Crea, Jasmin Mattei. Casting di Massimo Appolloni.

SINOSSI. Ambientato in un collegio femminile nella Venezia di fine ‘700, “Gloria!” racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario, che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna. Pop!

“Sono felice e soddisfatta di queste lunghe settimane di riprese – dichiara Margherita Vicario – È stato intenso ed emozionante lavorare con un gruppo di attrici e attori così generosi e coinvolti. Essendo un film ad alta densità musicale ci sono stati lunghi mesi di preparazione. Scene, costumi e fotografia hanno infine dato corpo e forma a questo scorcio di realtà settecentesca e mi ha impressionato la cura e la dedizione del cast tecnico di questo film. Ringrazio i miei produttori di tempesta, la coproduzione svizzera tellfilm e Rai Cinema per aver creduto in questa storia”.

“Gloria!” è una produzione tempesta con Rai Cinema e tellfilm. Con il sostegno di Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG, con il supporto del Federal Office of Culture e della Ticino Film Commission.

Margherita Vicario (classe ’88) è un’attrice e cantautrice diplomata all’Accademia Europea d’Arte Drammatica. Negli anni dell’accademia scrive l’ep “Esercizi Preparatori” e “Minimal Musical”, il suo primo album da cantautrice. Scrive la tesi del B.A. in Performing Arts sull’uso della musica popolare nel teatro politico di Brecht e approfondisce lo studio del metodo Dalcroze, un sistema di pedagogia musicale basato sull’apprendimento delle regole musicali tramite l’ascolto e l’uso del corpo. Nel 2014 porta in giro per club e teatri il suo primo spettacolo concerto “LEM LEM – Liberi Esperimenti Musicali”. Nel frattempo lavora come attrice in film e serie televisive (Woody Allen, Lamberto Bava, Marco Pontecorvo, Pappi Corsicato). Portando avanti entrambe le carriere da attrice e musicista, pubblica nel 2021 il suo secondo album “Bingo” con Universal. Collabora con artisti come Francesco Guccini, Vinicio Capossela, Vasco Brondi, Lo Stato Sociale, Raphael Gualazzi, Elodie, Rancore, La Rappresentante di Lista e molti altri. Nel 2023 scrive insieme ad Anita Rivaroli e dirige la sua opera prima “Gloria”, prodotta da tempesta, Rai Cinema e tellfilm.