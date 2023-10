“Never Too Late”, inizio riprese

Sono in corso le riprese di “Never Too Late”, prima serie ambientalista italiana, una storia thriller e avventurosa, ambientata in un futuro non molto lontano, dove un gruppo di giovani ragazzi si batte per il pianeta e per un futuro più sostenibile.

Per preservare ciò che l’uomo stava distruggendo – mare, laghi, boschi, foreste – la natura è stata vietata alle persone, prendendo la soluzione più drastica, ma forse l’unica possibile: gli uomini da una parte, la natura dall’altra. I ragazzi protagonisti di “Never Too Late” sono i figli dei giovani attivisti inascoltati che oggi si stanno mobilitando per salvare il pianeta.

Coprodotta da Rai Fiction e Propaganda Italia, “Never Too Late” è una serie composta da dieci episodi, scritta da Camilla Paternò, Federica Pontremoli e Simona Coppini in collaborazione con Salvatore de Chirico, e diretta da Lorenzo Vignolo e Salvatore De Chirico.

I protagonisti sono Arianna Becheroni e Roberto Nocchi. Nel cast anche Roberta Mattei, Elena Curci, Matteo Taranto, Mikaela Neaze Silva, Dana Giuliano, Elisa Pierdominici e gli esordienti Manuel Rossi e Jacqueline Luna. Casting di Florinda Martucciello.

SINOSSI. 2038, l’aria è diventata irrespirabile e il pianeta soffre per la mancanza di ossigeno. A Nur (Sardegna), le milizie verdi sono al potere e negano da anni ogni contatto con la natura alle persone al fine di poterla curare. Maria, Jacopo, Arturo, Benny, Alex e Caterina sono giovani cresciuti senza mai aver toccato un albero o fatto un bagno al mare. Una notte accade qualcosa di strano nella foresta di Nur: un bagliore, forse un’esplosione. Quella stessa notte cambia per sempre la vita di Jacopo e Maria. I ragazzi mettono a repentaglio la propria vita, pur di scoprire la verità su ciò che accade nella foresta, ritrovandosi coinvolti in un mistero più grande di loro, che rivelerà una terribile verità e che li porterà a lottare per riprendersi la foresta. E con la foresta il loro posto nel mondo. Perché per cambiare il mondo… It’s never too late.

Maria Pia Ammirati, direttore di Rai Fiction, dichiara: “È sempre emozionate salutare l’inizio di una nuova avventura produttiva. In questo caso si aggiunge anche la consapevolezza di aprire una strada nuova al nostro racconto. ‘Never Too Late’ affronta il tema della salvaguardia dell’ambiente e della responsabilità che tutti coinvolge. Condividiamo con Propaganda Italia il lavoro su una nuova serie per Rai Play che si rivolge ai giovani che sono il futuro del nostro Paese e dimostrano di essere particolarmente sensibili verso i temi della sostenibilità e del rapporto con la natura. ‘Never Too Late’ vuole essere un veicolo di conoscenza e la testimonianza di una passione che deve coinvolgere tutto il nostro grande pubblico”.

“Siamo felicissimi che Rai Fiction ci sostenga in questo progetto innovativo, rivolto al pubblico teen per intrattenere con una storia che fa riflettere sull’emergenza ecologica e accende i riflettori sulla necessità di ritrovare un equilibrio tra uomo e natura”, dichiara Marina Marzotto, Founder & Senior Partner di Propaganda Italia.

E oltre all’esplicito messaggio ambientalista “Never Too Late” è una produzione eco-friendly. La serie infatti verrà realizzata seguendo pratiche per ridurre l’impatto inquinante del set attraverso azioni di contenimento delle emissioni che riguardano tutte le fasi della lavorazione (trasporti, consumo energetico, scelta dei materiali, ristorazione, rifiuti).

Le riprese si svolgeranno tra la Sardegna e il Lazio.

“Never Too Late” è una coproduzione Rai Fiction-Propaganda Italia, prodotta da Marina Marzotto e Mattia Oddone, con il sostegno di Creative Europe Media. Il produttore esecutivo è Marina Marzotto, l’organizzatore generale è Gabriele (Pacio) Pacitto, il produttore creativo è Salvatore De Chirico, il direttore della fotografia è Paolo Bellan, la scenografia è curata da Marta Marrone, i costumi sono di Marta Genovese, il suono di presa diretta è di Giuseppe Manfré, al montaggio Manuel Grieco, le musiche di Dario Lanzellotti e VFX supervisor è Erik Caretta.