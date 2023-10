“Ho visto un re”, fine riprese

In un mondo dove l’immaginazione di un bambino può sovvertire le realtà, Emilio trova nell’amicizia inaspettata con un guerriero etiope, la chiave per scoprire sé stesso e il mondo che lo circonda. È il nuovo film di Giorgia Farina, “Ho visto un re”, di cui si sono appena concluse le riprese a Roma, ambientato ai tempi della Campagna d’Africa. Una nuova commedia per la regista dei fortunati “Amiche da morire”, “Ho ucciso Napoleone”, “Guida romantica a posti perduti”.

Interpretato da Edoardo Pesce, Sara Serraiocco, Marco Fiore, Blu Yoshimi, Gabriel Gougsa e con la partecipazione di Lino Musella e Gaetano Bruno, il film è una produzione Stemal Entertainment con Rai Cinema, prodotto da Donatella Palermo, coprodotto con la francese Les Films d’Ici, e realizzato con il contributo del MiC – DG Cinema e Audiovisivo e con il sostegno della Regione Lazio.

Scritto da Giorgia Farina e Franco Bernini con Valter Lupo, la fotografia è di Francesco Di Giacomo, costumi di Stefania Grilli, scenografia di Emita Frigato e Alessandra Frigato, suono di Stefano Civitenga, montaggio di Paola Freddi e Alessandra Clemente, casting di Gabriella Giannattasio, Marco Matteo Donat-Cattin e Giulia Appolloni.