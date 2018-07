Torino Short Film Market, la terza edizione sbarca in laguna al Festival di Venezia

Torino Short Film Market, la terza edizione sbarca in laguna al Festival...

La terza edizione del Torino Short Film Market (Torino, 22-25 novembre 2018), organizzata dal Centro Nazionale del Cortometraggio in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema – Torino Film Festival, sarà presentata ufficialmente il 1° settembre, alle 16.00, nell’ambito della 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (Hotel Excelsior, Italian Pavilion). Sarà l’occasione per illustrare le principali caratteristiche dell’appuntamento torinese grazie al quale chi ha realizzato o vuole realizzare un corto può trovare un coproduttore, un distributore o un buyer.

La deadline per iscrivere film e progetti all’edizione 2018 del TSFM è fissata per il 10 settembre. L’edizione dello scorso anno ha richiamato produttori, filmmaker e distributori da 36 Paesi, fra cui Australia, Brasile, Canada, Cina, Francia, Giappone, Spagna e Stati Uniti, trasformando così il Torino Short Film Market in soli tre anni nel più importante evento industry italiano dedicato ai cortometraggi.

“Credo di poter affermare, senza timore di essere smentito, che il TSFM si possa definire un successo che scaturisce dal felice incontro tra la dimensione internazionale e lo spirito di innovazione – afferma Jacopo Chessa, direttore del Centro Nazionale del Cortometraggio – Per questo lavoreremo ancora per consolidare a livello internazionale il ruolo della manifestazione”.

Il Torino Short Film Market è realizzato con il sostegno di: MiBACT, Regione Piemonte, Istituto Luce Cinecittà, Film Commission Torino Piemonte, Camera di Commercio di Torino, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.

Per maggiori informazioni: tsfm.centrodelcorto.it