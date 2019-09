Torino Short Film Market 2019, deadline 16 settembre per iscrivere film e progetti

Organizzato dal Centro Nazionale del Cortometraggio in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema – Torino Film Festival

Il 16 settembre è la deadline per iscrivere film e progetti all’edizione 2019 del Torino Short Film Market, organizzata dal Centro Nazionale del Cortometraggio in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema – Torino Film Festival, che si svolgerà a Torino dal 21 al 23 novembre 2019.

L’edizione dello scorso anno dell’appuntamento torinese grazie al quale chi ha realizzato o vuole realizzare un corto può trovare un coproduttore, un distributore o un buyer, ha richiamato 450 produttori, filmmaker e distributori da 36 nazioni, consolidando, così, il Torino Short Film Market come il più importante evento industry italiano dedicato ai cortometraggi e uno dei più rilevanti a livello europeo.

“Il Torino Short Film Market è un evento professionale in crescita – afferma Jacopo Chessa, direttore del Centro Nazionale del Cortometraggio – infatti ha recentemente vinto il bando di Creative Europe – Subprogramma Media Accesso ai mercati e, nel mondo del corto nel 2019, solo il Festival Internazionale del Cortometraggio di Clermont-Ferrand e il TSFM sono stati finanziati da questo bando. Per noi questo riconoscimento è un ulteriore stimolo a fare ancora meglio per supportare il sistema del cortometraggio internazionale”.

Le call aperte sono:

Short Comedies è una sessione di pitching per progetti internazionali di commedie brevi. 7′ per presentare il progetto. Dopo la presentazione seguiranno gli incontri con i decision maker.

VR Stories è un pitch di coproduzione internazionale di contenuti di realtà virtuale narrativa. Lo story telling è al centro dell’attenzione di VR Stories, dove in 7′ i creators o produttori selezionati dovranno presentare i propri progetti.

Distributors Meet Buyers è una sessione di pitching per rappresentanti di Compagnie di Distribuzione. I partecipanti selezionati avranno 7′ per presentare il loro Catalogo di Distribuzione su un palco di fronte a una platea.

Oltrecorto è una sessione di pitching per registi e/o sceneggiatori. I partecipanti selezionati avranno 7′ per presentare il loro progetto di Film di Lungometraggio o Serie Tv basato su un cortometraggio precedentemente completato su un palco di fronte a una platea.

Pitch Your Fest! è una sessione di pitching per organizzatori di festival che prevedono cortometraggi in programma. I partecipanti selezionati avranno 7′ per presentare il loro evento festivaliero su un palco di fronte a una platea.

Short Films. Call per film fino a 30′ del 2018 e 2019. Le proiezioni (durante TSFM) e la Video Library (accesso garantito fino al 1° giugno 2020) sono private e non ledono il premiere status delle opere.

VR contents. Call per contenuti di realtà virtuale. I dispositivi di VR saranno resi disponibili agli accreditati del TSFM nei tre giorni di mercato.

Il 4° Torino Short Film Market è realizzato con il sostegno di: Creative Europe – MEDIA, MiBAC, Regione Piemonte, Unifrance, Istituto Luce Cinecittà, Film Commission Torino Piemonte, Camera di Commercio di Torino e Compagnia di San Paolo.

INFO: tsfm.centrodelcorto.it