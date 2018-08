Mare e tonni nel doc di Zizola, evento speciale al SalinaDocFest

Al ricco programma della XII edizione del SalinaDocFest diretto da Giovanna Taviani e che prenderà il via dal 13 al 15 settembre si aggiunge come evento speciale “As if we were tuna” (Italia, 2018), il documentario diretto dal fotografo Francesco Zizola, antropologo di formazione e vincitore del World Press Photo of the Year nel 1996. Il doc, in anteprima siciliana, riceverà il Premio Lady Wilmar Fotografia.Doc alla presenza del regista.

Lo sguardo di Zizola si sofferma sul mare e i tonni, i pescatori e la loro antica sapienza in via di scomparsa, lo sguardo dal cielo dei gabbiani che accompagnano da millenni questa pesca.

Realizzato durante due stagioni di pesca al tonno rosso (2016/2017) presso le ultime tonnare operative nel Mediterraneo, in Sardegna, il documentario vuole costruire un percorso narrativo che offre una visione complessa di questo antico e sostenibile metodo di pesca. Una metafora dell’eterno conflitto tra l’uomo e la natura.

