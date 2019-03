Tornano in Italia “Le giornate del cinema quebecchese”

Uno sguardo al femminile in perenne movimento, forte e audace, innovativo e attuale, che interpreta i conflitti generazionali, religiosi e politici raccontando, per immagini, il rapporto tra madri e figlie, tra donne e lavoro, tra soprusi e violenza di genere, utilizzando il mezzo cinema per raccontare e interpretare i cambiamenti del contemporaneo.

Saranno questi i temi, gli omaggi e le tante realtà raccontante nella 16esima edizione de “Le giornate del cinema quebecchese / Journées du cinéma québécois en Italie”, la rassegna dedicata al nuovo cinema canadese del Québec, quest’anno dal titolo “Impetus” e dedicato alla regia al femminile, che si terranno presso l’Institut français di Milano il 14 e 15 marzo e il 21 e 22 presso l’Institut français di Firenze. Il festival sarà un vero e proprio viaggio itinerante in Italia con le tappe di Benevento (17, 18 e 19 marzo), Brescia (27 marzo), Palermo (16 e 17 marzo) e Siracusa (nel mese di marzo).

“Questa edizione – ha spiegato il regista canadese Joe Balass, curatore della rassegna – ha uno sguardo al femminile. Sono le donne spesso registe esordienti, a ricostruire le paure, a immaginare gli amori, a intuire le follie. In questo cinema che arriva dal Québec, le voci come sempre sono sussurrate, in una rapsodia di emozioni e di contraddizioni. Alla ricerca della felicità, tra il tempo perduto e quello immaginato, racconti di emancipazione, di sessualità, di solidarietà”.

Il programma racconta il Québec al femminile con quattro registe donne, quattro storie al femminile che guardano il mondo con quattro lungometraggi e sei corti in anteprima sul tema della libertà sessuale e scientifica; sulle relazioni di una generazione, quella dei millennials, tra crisi esistenziali e rivoluzioni digitali e i nuovi rapporti madre e figlia. Un affresco contemporaneo, sperimentale e indipendente del Québec oggi che segue il filo rosso del titolo della rassegna “Impetus”.

L’edizione 2019 presenta tra i lungometraggi la prima italiana del film “Les Salopes ou le sucre naturel de la peau” di Renée Beaulieu, “Impetus” di Jennifer Alleyn, “Claire l’hiver” di Sophie Bédard Marcotte, “Sashinka” di Kristina Wagenbauer.

Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli in italiano. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per maggiori informazioni: www.cinemaquebecitalia.com