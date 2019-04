“Il Primo Re” vince il BAFF 2019

Tra i vincitori anche Ivano Marescotti (miglior attore), Antonio Catania (miglior attore non protagonista), Anna Foglietta (miglior attrice), Anna Ferzetti (miglior attrice non protagonista), Cristina Donadio per la sua lunga carriera, Enrico Vanzina, Neri Parenti, Noemi, Giacomo Ciarrapico, Luc Merenda e Rai Movie

Annunciati i premi della 17esima edizione del BAFF – B.A. Film Festival.

I riconoscimenti verranno consegnati nel corso della serata finale del festival, presentata da Steve Della Casa con la madrina Daniela Virgilio, in programma sabato 6 aprile al Teatro Manzoni di Busto Arsizio (via Calatafimi 5) alle ore 20.30 (ingresso libero).

Premio BAFF 2019 – Città di Busto Arsizio per il miglior film a “Il Primo Re” di Matteo Rovere, con Alessandro Borghi e Alessio Lapice, film spettacolare sulla fondazione di Roma e sul mito di Romolo e Remo.

Premio BAFF 2019 – Chimitex per il miglior attore a Ivano Marescotti per il ruolo di Giorgio Vasari nel film “Michelangelo – Infinito” di Emanuele Imbucci, un viaggio unico e sorprendente attraverso la vita e le opere del genio assoluto dell’arte universale: Michelangelo Buonarroti.

Premio BAFF 2019 – Il Giornale per il miglior attore non protagonista ad Antonio Catania per il film “Dieci giorni senza mamma” di Alessandro Genovesi, una commedia sulla difficoltà di conciliare la necessità di mantenere il posto di lavoro con quella di badare ai figli durante l’assenza della moglie, nella quale Catania interpreta il “capo” del protagonista.

Premio BAFF 2019 – Publitalia ’80 per la miglior attrice non protagonista ad Anna Ferzetti per “Domani è un altro giorno” di Simone Spada, film sul senso della vita e sul valore dell’amicizia, nel quale interpreta la sorella del protagonista (Marco Giallini).

Premio BAFF 2019 – La Prealpina al regista Neri Parenti, uno dei più grandi talenti del cinema popolare italiano.

Premio BAFF 2019 – Giornate del Cinema d’Animazione a Fusako Yusaki, designer, artista e scultrice giapponese nota per i suoi lavori con la plastilina.

Premio BAFF 2019 – Premio Speciale Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni a Cristina Donadio per la sua lunga carriera, iniziata nel 1977, e per il ruolo di Scianel in “Gomorra – La Serie”, che l’ha fatta conoscere al grande pubblico.

Questi premi si aggiungono a quelli già consegnati nella settimana del festival, ad Enrico Vanzina (Premio Platinum Dino Ceccuzzi), Anna Foglietta (Premio per la miglior attrice), Noemi (Premio BaffOff), Giacomo Ciarrapico (Premio sceneggiatura), Luc Merenda (Premio Stracult), a Rai Movie (Premio Lello Bersani), alla rivista Bianco e Nero (Premio Eroi della carta stampata) e alla Veneto Film Commission presieduta da Luigi Bacialli.

Il BAFF – B.A. Film Festival, diretto da Steve della Casa e Paola Poli, è organizzato da B.A. Film Factory, presieduta da Alessandro Munari, con il Comune di Busto Arsizio e l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni.

