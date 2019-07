A Fatih Akin l’Efebo d’Oro alla carriera

Proiezione di alcuni suoi film a Palermo dal 13 al 19 ottobre

Sarà assegnato al regista tedesco Fatih Akin il premio Efebo d’Oro alla carriera.

Durante la 41esima edizione dell’Efebo d’Oro saranno proiettati il cortometraggio “Geturkt” (1996) e sei lungometraggi legati al suo tema più caro: sentirsi stranieri anche in patria. Si comincerà con “Solino” (2002), film mai uscito in Italia, dove, a rappresentare gli “stranieri” sono due fratelli emigrati dalla Sicilia. Tra le opere presentate, non mancherà il suo ritratto del panorama musicale contemporaneo di Istanbul, “Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul” (2005).

L’Efebo d’Oro, premio internazionale di cinema e narrativa, si terrà a Palermo al Cinema De Seta dal 13 al 19 ottobre e avrà due sezioni a concorso: film tratti da opere letterarie, in competizione per l’Efebo d’Oro; opere prime o seconde per l’Efebo Speciale.