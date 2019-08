Premio Cinema Campania, ecco i vincitori 2019

Mario Martone, Piera Detassis, Luca Bigazzi, Francesco Di Leva, Massimiliano Gallo, Ippolita Di Majo, Ester Gatta, Ludovica Nasti e Laura Delli Colli sono i vincitori della quarta edizione. La consegna a Venezia 76.

Sabato 31 agosto alle ore 13.00 nello Spazio Ente dello Spettacolo della 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (Sala Tropicana dell’Hotel Excelsior di Venezia Lido) verrà consegnato il Premio Cinema Campania 2019 al regista Mario Martone, in corsa per il Leone d’Oro 2019 con “Il Sindaco del Rione Sanità”, a Piera Detassis, presidente e direttore artistico dei David di Donatello, al pluripremiato direttore della fotografia Luca Bigazzi, agli attori Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo, protagonisti del film “Il Sindaco del Rione Sanità”, a Ippolita Di Majo, sceneggiatrice di “Capri-Revolution”, e all’attrice Ester Gatta.

Hanno già ritirato il premio a maggio, durante un evento speciale a Cannes, la giovane attrice Ludovica Nasti e la giornalista Laura Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma e presidente dei Nastri d’Argento.

Giunto alla quarta edizione, il Premio Cinema Campania è un riconoscimento alle Istituzioni, aziende, personalità che nel corso dell’anno si sono profuse con il loro lavoro nello sviluppo, nella crescita e nella promozione dell’attività cinematografica ed audiovisiva in Campania.

Durante l’evento il direttore generale del Social World Film Festival Giuseppe Alessio Nuzzo annuncerà i temi, le date, i bandi e le novità dell’edizione 2020. Inoltre, sarà conferito il Golden Spike Award a “La vita che ti aspetta” di Ginevra Barboni, vincitore della Città del Cortometraggio, sezione dedicata a giovani registi under 40 del Social World Film Festival in collaborazione con Rai Cinema.

L’ingresso all’evento è consentito a tutti gli accreditati della Mostra del Cinema di Venezia (tutti i badge) o ai possessori degli inviti agli eventi presso l’Hotel Excelsior. Per richiedere un pass di ingresso gratuito all’evento è necessario richiedere l’inserimento in lista, entro e non oltre il 30 agosto, inviando una mail a info@socialfestival.com.