Kasia Smutniak e Alessandro Roia aprono il Sudestival 2024

Dal 26 gennaio al 15 marzo 2024 torna il Sudestival, il festival della Città di Monopoli, progetto dell’Associazione Culturale Sguardi, fondato e diretto da Michele Suma. Il festival è espressione dell’Apulia Cinefestival Network, afferisce all’AFIC ed è componente della Rete dei Festival dell’Adriatico. Giunto alla sua 24esima edizione, il Sudestival è il punto di riferimento del cinema italiano di qualità in Puglia, grande schermo delle opere prime, della recente produzione di documentari e cortometraggi italiani.

Il tema dell’imprevisto, del caso, dell’instabilità della vita sarà il fil rouge dell’edizione 24, che vedrà il fulcro come sempre nel concorso dei lungometraggi, con due anteprime nazionali, a cui si affiancherà il concorso dei documentari (a cura di Maurizio Di Rienzo), la sezione Gli Imprescindibili dedicata a Giuliano Montaldo, le Masterclass, Corta è la notte (selezione di corti a cura de La Rete dei Festival dell’Adriatico) e il cinema per i più piccoli con la sezione Kids (a cura di Marino Guarnieri). A chiudere il programma l’Omaggio a Carlo Delle Piane e l’Omaggio a Walter Chiari nel centenario della sua nascita.

Primo e unico festival di cinema italiano a svolgersi lungo un inverno, il Sudestival inaugura la sua 24esima edizione sabato 27 gennaio con la tradizionale sezione “L’attore/attrice dietro la macchina da presa”. Due gli appuntamenti: la sera del 27 gennaio con Alessandro Roia, ospite in sala, e la sua opera prima “Con la grazia di un Dio”, che vede protagonisti Tommaso Ragno e Maya Sansa; la sera del 28 gennaio con Kasia Smutniak, ospite in sala con il suo documentario “Mur”, esordio alla regia, sulle tragiche conseguenze sociali, culturali e politiche del muro tra Polonia e Bielorussia.

Il Sudestival dedica grande attenzione ed energie alle Masterclass, sezione che coinvolge centinaia di giovani studenti del territorio. Ad aprire la sezione il direttore della fotografia Luca Bigazzi sul tema “Il ruolo strategico della luce nell’opera filmica: Amusia”, insieme al regista Marescotti Ruspoli. Un ritorno al Sudestival per Fabio Mollo, che presentò la sua opera prima nel lontano 7 marzo 2014. L’autore terrà l’incontro, il 27 gennaio, intitolato “Dalla pagina allo schermo: la regia di Nata per te”. Il 2 febbraio Pippo Mezzapesa e Antonella Gaeta proporranno il tema “Regia e scrittura cinematografica tra finzione e realtà: Ti mangio il cuore”. Il 23 febbraio Ciro D’Emilio, altro esordio del Sudestival, sarà protagonista de “La regia tra narrazione e visione”. L’ultimo weekend del festival vedrà il 14 marzo il montatore Marco Spoletini con “Le strategie di montaggio in Io Capitano” e il 15 marzo lo sceneggiatore Salvatore De Mola che illustrerà “La scrittura della storia in Fango e Gloria”.

Sito Ufficiale: https://sudestival.org