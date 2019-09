Leonardo DiCaprio sui cambiamenti climatici al Global Citizen Festival 2019

L’attore e ambientalista: “Non sono riusciti a mantenere le promesse, il movimento dei giovani nel clima è molto importante in questo momento della storia umana”

Oltre 60.000 persone si sono riunite nel Central Park di New York sabato sera per il Global Citizen Festival del 2019 non solo per vedere spettacoli come Queen + Adam Lambert e Pharrell Williams, ma anche ascoltare star e attivisti sul movimento di Global Citizen per porre fine alla povertà estrema entro il 2030 e raggiungere gli obiettivi sostenibili stabiliti dalle Nazioni Unite.

Leonardo DiCaprio, fedele attivista ambientalista, è salito sul palco per condannare i politici che “non sono riusciti a mantenere le promesse” dell’accordo di Parigi, insieme a coloro che hanno risposto al recente sciopero del clima globale criticando il suo leader, la 16enne attivista svedese Greta Thunberg.

“Venerdì scorso, i giovani hanno guidato il mondo in sciopero. Milioni di persone sono uscite dalle scuole e dai luoghi di lavoro. Hanno preso posizione. Hanno dato l’esempio della vera leadership di cui ha bisogno disperatamente il nostro pianeta. Questi giovani, la gente, hanno detto chiaramente, in modo definitivo e senza timore, che il tempo per l’inazione è finito”, ha detto DiCaprio. “Tuttavia, sorprende, come alcuni hanno reagito a questo movimento con tweet offensivi e punti di discussione negativi – individui che sembrano interessarsi più al profitto e ai propri interessi personali che al proprio futuro. Ma sappiamo che il movimento per i giovani nel clima è molto importante in questo momento della storia umana”.

