Cortinametraggio: Lorenzo Cassol vince il contest Short Movie Challenge

“FM 29.010” diventerà un corto sul territorio delle Dolomiti

Lorenzo Cassol vince il branded contest “Passaggio a Nord-Est – Short Movie Challenge”, lanciato da Cortinametraggio grazie alla partnership con Eni gas e luce per mettere in scena l’energia dei territori appartenenti alle regioni di Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.

La XV edizione del festival, fondato e diretto da Maddalena Mayneri, si è svolta online dal 23 al 28 marzo aderendo alla campagna #IoRestoACasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19 con l’hashtag #CortinametraggioLive.

“FM 29.010”, il soggetto vincitore di Lorenzo Cassol, racconta la storia tragicomica, a tratti paradossale, della faida tra due vicini di casa abitanti di Ebon, un paesino situato nelle Dolomiti Bellunesi rimasto isolato a causa di una tempesta. I due testardi protagonisti della storia dovranno mettere da parte i dissapori e unire le loro energie per un obiettivo comune.

Nelle note d’autore, il giovane regista ha commentato: “Facendomi ispirare da fatti realmente accaduti, ho voluto raccontare una storia che mostrasse quanto l’energia del mio territorio sia strettamente connessa ai suoi abitanti. La tempesta è rappresentata in questa storia sì come causa di catastrofi, ma anche come mezzo risolutivo. Riuscendo infatti a sfruttare l’incredibile energia del vento, gli abitanti delle zone colpite sono in grado di superare ogni difficoltà attraverso un forte spirito cooperativo e la capacità di reinventarsi”.

Sito Ufficiale: www.cortinametraggio.it