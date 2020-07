Al via Locarno Kids HomeMade Movies

Testimonial il regista Claude Barras, candidato all’Oscar nel 2017 con “La mia vita da zucchina”

Credit courtesy Locarno Film Festival / Claude Barras

Con l’edizione di Locarno 2020 – For the Future of Films, il Locarno Film Festival darà voce anche alla creatività del pubblico più giovane. Locarno Kids HomeMade Movies permetterà infatti a bambini e ragazzi di apprendere, attraverso specifici contributi didattici online, i segreti dell’animazione in stop-motion, per creare delle storie ispirate al tema dell’ecologia. Attraverso questa iniziativa di Locarno Kids, progetto del festival che gode del supporto di un nuovo main partner, la Mobiliare, i migliori cortometraggi prodotti entreranno a far parte della programmazione ufficiale nel 2021.

Dopo l’interesse riscontrato nelle ultime edizioni, Locarno Kids, il programma del Locarno Film Festival dedicato a far scoprire ai più giovani le meraviglie dell’arte cinematografica attraverso visioni e laboratori, punterà quest’anno a regalare al suo pubblico un’esperienza condivisa ancora più coinvolgente. Con l’iniziativa Locarno Kids HomeMade Movies i giovani spettatori saranno chiamati a mettersi alla prova, per la prima volta anche come registi, grazie a un focus dedicato all’animazione e in particolare alla tecnica dello stop-motion.

Come dimenticare il successo di “Ma vie de Courgette” (La mia vita da zucchina, 2016), che ha portato il cinema svizzero a spiccare alla notte degli Oscar del 2017? Il regista Claude Barras, autore del film e presidente di ANIMATOU – International Animation Film Festival – Geneva, darà il via agli animatori coinvolti nella creazione dei video didattici che saranno resi disponibili durante il mese di luglio sulla pagina del sito del Locarno Film Festival dedicata a Locarno Kids HomeMade Movies. Questo permetterà ai partecipanti di compiere un viaggio tra le tecniche e i generi del cinema di animazione che coinvolgerà animatori ed educatori che correderanno ogni video con una scheda didattica.

Nella seconda fase del progetto, ad agosto, saranno invece gli stessi giovani spettatori a mettere in pratica, da casa e con l’aiuto di famigliari, amici e compagni di classe, le lezioni apprese attraverso i video tutorial, realizzati in diverse lingue e sottotitolati in italiano o in inglese. Spetterà a loro, infatti, ideare e realizzare un cortometraggio ispirato a una storia di loro invenzione. Il tema su cui saranno chiamati a riflettere è quello della natura e dell’ecologia: Locarno Kids HomeMade Movies sarà un modo per raccontare il proprio legame con l’ambiente e per riavvicinarsi con una nuova consapevolezza al mondo esterno, dopo le limitazioni alle attività quotidiane imposte dall’emergenza sanitaria nei mesi scorsi.

Infine, i cortometraggi realizzati potranno partecipare al concorso indetto dal Locarno Film Festival e aggiudicarsi, nella selezione prevista in autunno, un posto nella programmazione ufficiale del 2021. Dal prossimo anno, le proiezioni dedicate al pubblico dei bambini e dei ragazzi aumenteranno, arricchendo la programmazione e diventando una sezione ufficiale del Festival.

Lili Hinstin, direttrice artistica del Locarno Film Festival, dichiara: “Ho sempre immaginato il Locarno Film Festival come un evento capace di dare voce a tutte le componenti della società. Insieme a la Mobiliare sosterremo un passo fondamentale: trasformare dall’anno prossimo Locarno Kids in una sezione ufficiale del festival, con incontri e proiezioni in sala, per far riscoprire anche ai più piccoli la magia del cinema ed avvicinarli a sguardi e narrazioni sorprendenti”.

Daniela Persico, membro del comitato artistico e curatrice di Locarno Kids, dichiara: “Dopo l’anno scorso con la presenza di Lorenzo Mattotti, continuiamo un viaggio nell’immaginario cinematografico per spalancare i muri che si sono alzati attorno a noi e alle nostre famiglie durante la pandemia. Ringraziamo il grande regista Claude Barras per essere il testimonial di HomeMade Movies, un progetto che mette al centro la creatività dei ragazzi e che ci farà scoprire il mondo dalla loro prospettiva”.

Sito Ufficiale: www.locarnofestival.ch