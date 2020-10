“The Show Must Go Home”: il Festival dei Popoli va online

A seguito delle nuove restrizioni, il programma della 61esima edizione sarà in streaming su MYmovies.it

Firenze, 28 ottobre 2020 – A seguito delle disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm del Governo per contenere i contagi da Covid-19, la 61esima edizione del Festival dei Popoli – Festival Internazionale del Film Documentario si terrà online nelle date previste dal 15 al 22 novembre. “The Show Must Go Home”, dicono Claudia Maci e Alessandro Stellino, codirettori del festival, un messaggio chiaro che lo show deve andare avanti, e lo farà anche da casa.

Il festival inaugurerà uno spazio virtuale sulla piattaforma MYmovies.it dove saranno programmati il Concorso Internazionale (18 film tra cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi, tutti inediti in Italia); il Concorso Italiano (7 i titoli, tutti inediti assoluti, per un viaggio appassionante nell’Italia di oggi); la sezione Habitat, sui temi dell’ecosistema e del vivere contemporaneo; la sezione Let the Music Play dedicata alla musica; la sezione Popoli for Kids and Teens dedicata ai giovani spettatori e alle famiglie.

Al prezzo di 9.90 € l’utente abbonato potrà seguire il calendario del festival con qualunque dispositivo connesso “come se avesse a disposizione un posto prenotato al cinema” per scegliere le “proiezioni” e inoltre assistere a panel, masterclass e incontri con gli autori in esclusiva.

La 61esima edizione del Festival dei Popoli è realizzata con il contributo di MiBACT – Direzione Generale Cinema, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, La Compagnia, Comune di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Il festival fa parte dell’AFIC.

Sito Ufficiale: www.festivaldeipopoli.org