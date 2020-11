TorinoFilmLab Awards 2020, i vincitori

Conclusa la tredicesima edizione del TFL Meeting Event. L’evento segna la conclusione dei laboratori cinematografici di scrittura e sviluppo.

ph: The Mysterious Gaze of the Flamingo

Si è conclusa venerdì 20 novembre la tredicesima edizione del TFL Meeting Event, che quest’anno si è svolta interamente in formato digitale. L’evento segna la conclusione dei laboratori cinematografici di scrittura e sviluppo portati avanti durante l’anno e rappresenta un’occasione per i partecipanti (autori, registi, sceneggiatori internazionali) di presentare i propri progetti davanti ad un’audience di produttori ed esperti del settore, con il fine ultimo di trovare partner e di far crescere ulteriormente il proprio film.

TorinoFilmLab è un’iniziativa del Museo Nazionale del Cinema supportato dal Programma Creative Europe – MEDIA dell’Unione Europea, MiBACT – Direzione Generale Cinema, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, GTT – Gruppo Torinese Trasporti e Associazione Museo Nazionale del Cinema.

Quest’anno sono stati 61 i progetti a comporre il TorinoFilmLab, e al Meeting Event hanno preso parte oltre 350 Decision Maker, professionisti del settore, che hanno incontrato i team in 700 sessioni di one-to-one. Oltre ai progetti del 2020, uno spazio – “Coming Soon” – è stato dedicato a 8 film sviluppati in precedenza all’interno dei programmi TFL e al momento in fase di post-produzione o pronti ad essere distribuiti a livello internazionale.

Anche quest’anno è stata rinnovata la partnership con Torino Film Industry (17-24 novembre), che comprende la quinta edizione del Torino Short Film Market (organizzata dal Centro Nazionale del Cortometraggio), i Production Days (organizzati dalla Film Commission Torino Piemonte) e una serie di masterclass ed eventi curati dal TorinoFilmLab.

Domenica 22 sarà inoltre possibile, per gli accreditati a Torino Film Industry, assistere alla presentazione dei progetti selezionati per TFL Up & Coming Italia 2020, un programma di tutoraggio per 6 produttori italiani emergenti che stanno muovendo i primi passi verso la coproduzione internazionale.

Di seguito tutti i premi.

TFL Production Awards

Dieci progetti appartenenti al programma FeatureLab – rivolto a progetti ad un avanzato stadio di sviluppo – si sono contesi i TFL Production Awards: contributi alla produzione per un valore totale di € 180.000, a supporto dell’ulteriore sviluppo del loro progetto.

La Giuria internazionale FeatureLab – composta dal sales agent Yohann Comte (Francia), dalla produttrice Eve Gabereau (Regno Unito), dal produttore Mike Goodridge (Regno Unito), dall’autrice, regista e produttrice Annemarie Jacir (Palestina) e dalla direttrice esecutiva del Toronto International Film Festival Joana Vicente (Canada) – ha così assegnato i premi.

Due TFL Production Award, con il sostegno del sotto-programma Creative Europe – MEDIA dell’Unione Europea a:

MICHELLE REMEMBERS di Pia Borg, prodotto da Helen Olive (Australia/Francia) – € 50.000. “Affronta temi tanto diversi quanto la misoginia, l’isteria di massa fomentata dai media e come una tale iperbole possa oscurare verità sfumate, è un film importante e vitale che parla con forza della realtà dei social media in cui viviamo”, come ha dichiarato la Giuria FeatureLab.

THE MYSTERIOUS GAZE OF THE FLAMINGO di Diego Céspedes, prodotto da Giancarlo Nasi (Cile) – € 50.000. “Ci siamo innamorati dei personaggi e dell’ambiente insolito di questo progetto, che è stato in grado di riportarci ai tempi di un altro virus potenzialmente fatale non molto tempo fa in una città mineraria nel deserto in Cile. Dipinge un tenero quadro dell’amore sullo sfondo agghiacciante della paura e del pregiudizio ai tempi della pandemia”.

Due TFL Production Award (per un totale di € 80.000) a:

THE CARAVAN di Zuzana Kirchnerová, prodotto da Jakob Viktorín e Pavla Janoušková Kubečková (Repubblica Ceca/Slovacchia/Italia) – € 40.000. “Siamo stati commossi da una storia profondamente personale di un regista che sta abbracciando le sfide della vita con lo spirito di un artista. Per un progetto al tempo stesso onesto e coraggioso, che racconta la storia di una donna che lotta per mantenere il proprio senso di sé”.

DIAPHANOUS di Dornaz Hajiha, prodotto da Isabelle Glachant (Hong Kong/Francia) – € 40.000. “Un film che ha avuto un impatto su tutti noi per il suo approccio di petto a un argomento difficile in un paese tumultuoso, attraverso un personaggio femminile principale e le conseguenze di una tragedia familiare che deve essere avvolta nella segretezza per evitare la vergogna”.

Ai progetti vincitori che applicheranno il protocollo Green Film potrà essere conferito, inoltre, il nuovo Green Filming Award. Promosso insieme alla Trentino Film Commission, il premio prevede la realizzazione di un piano di sostenibilità, la copertura di eventuali spese di agenzia di certificazione e un contributo finanziario di € 2.000.

TFL White Mirror

Il premio alla sceneggiatura di € 3.000, a supporto di storie che affrontano temi legati alla sostenibilità con uno stile narrativo originale, è stato conferito a:

BLUE STAR di Stella Kyriakopoulos, co-sceneggiato da Margaret Shin (Grecia). “Per affrontare il grave tema della crisi finanziaria greca attraverso il genere della commedia demenziale. Siamo rimasti impressionati da questa coraggiosa decisione, che dimostra l’energia e l’originale immaginazione dei due registi”, afferma Mercedes Fernandez, Managing Director del TorinoFilmLab.

Premi Collaterali

I seguenti premi sono stati assegnati dal TorinoFilmLab e dai suoi partner ai progetti ScriptLab e FeatureLab.

CNC Award

I progetti ScriptLab competono per il premio alla sceneggiatura di € 8.000 – offerto da CNC – Centre national du cinéma et de l’image animée – assegnato da una Giuria composta dal programmatore di film festival Paolo Bertolin (Italia), dalla produttrice Stienette Bosklopper (Paesi Bassi) e dalla sales agent Sata Cissokho (Francia).

Il premio è stato elargito a:

NEARNESS di Jorge Thielen Armand (Francia/Venezuela) – € 8.000. “Questo progetto chiude una trilogia che tratta del processo emotivo del dolore causato dalla migrazione. Il regista esplora la rinascita dell’identità in esilio, chiedendosi se si possa costruire una casa senza terra”, dichiara la Giuria CNC.

Sono inoltre state assegnate due Menzioni Speciali ai seguenti progetti:

CIUDAD SIN SUEÑO di Guillermo García López (Spagna). “Per un progetto che ci porta nei luoghi e ci fa incontrare persone che sono proprio accanto a noi, ma che non vediamo o non vogliamo vedere. Attraverso gli occhi del protagonista, il regista metterà in discussione il conflitto tra il sogno di una fuga e un ritrovato senso di appartenenza”.

HOME di Or Sinai (Israele). “Un progetto che ci ha colpito per la forte volontà della protagonista di comprendere il luogo a cui appartiene, e quale sia il suo posto tra i due mondi nei quali è rimasta incastrata”.

Post-Production Award

Il premio di € 10.000 – che si compone di servizi di post–produzione audio e video presso Filmmore e Posta, più una borsa di studio per partecipare al workshop di post–produzione APostLab 2021 – è stato assegnato al progetto FeatureLab:

MELTING OF THE RULER di Ivan Salatić, prodotto da Jelena Angelovski (Montenegro). Storie mai raccontate sugli uomini montenegrini del diciannovesimo secolo e sul loro amato sovrano Morlak.

Sub–Ti Award

Offerto da Sub–Ti Ltd., il premio consiste nella realizzazione di sottotitoli inglesi o italiani o tedeschi ed è stato conferito al progetto FeatureLab:

HEARTLESS di Nara Normande e Tião, prodotto da Justin Pechberty e Emilie Lesclaux (Francia/Brasile/Germania). 1996, Tamara si sta godendo la fine dell’estate quando viene a sapere di una misteriosa ragazza di nome Heartless.

Sub–Ti Access Award

Offerto da Sub–Ti Access Srl., il riconoscimento prevede la realizzazione di sottotitoli per non udenti e ipoudenti, così come di audio descrizioni per ciechi e ipovedenti, e sottotitoli audio ed è stato assegnato al progetto FeatureLab:

KARAOKE KING di Federica Gianni, prodotto da Lara Costa–Calzado e Tatiana Bears (Italia/Stati Uniti). Due fratelli affrontano i loro diversi approcci alla mascolinità quando si trasferiscono a Roma dopo un terremoto.

TFL Funds: Audience Design e Co–Production Funds

Durante il TFL Meeting Event sono stati anche assegnati ufficialmente i finanziamenti del TorinoFilmLab a supporto delle coproduzioni internazionali.

I tre premi TFL Audience Design Fund, a sostegno di strategie innovative di coinvolgimento del pubblico al momento della distribuzione, sono stati ufficialmente assegnati a:

EL FATHER PLAYS HIMSELF di Mo Scarpelli (Regno Unito/Canada/Italia/Venezuela) – € 45.000. Un padre e suo figlio tornano nella giungla amazzonica per girare un film profondamente personale. Finzione e realtà si mescolano mentre il padre interpreta sé stesso.

THE SALT IN OUR WATERS di Rezwan Shahriar Sumit (Bangladesh/Francia) – € 45.000. Quando uno scultore visita un remoto villaggio di pescatori sul delta del Bangladesh, si ritrova al centro di un conflitto primordiale ed elementare tra uomo e natura.

WHITE BUILDING di Kavich Neang (Cambogia/Francia/Cina) – € 45.000. Samnang deve affrontare la demolizione della sua casa a Phnom Penh, oltre alle pressioni di familiari, amici e vicini che insorgono e si intensificano in questo momento di cambiamento improvviso.

Il TFL Co–Production Fund 2020 supporta le co-produzioni tra compagnie europee e internazionali ed è stato assegnato al progetto:

CHOCOBAR di Lucrecia Martel (Argentina/Stati Uniti/Danimarca/Messico) – € 50.000. La morte di un attivista indigeno per i diritti dei braccianti argentini viene registrata dai suoi assassini e pubblicata su YouTube. Questo film ne svela storia e retroscena.