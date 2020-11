Online dal 14 al 20 dicembre con Shinya Tsukamoto, Tsai Ming-Liang, Jasmine Trinca, Fratelli De Serio, Alessandro Rossellini, Frederick Wiseman e molti altri

Grandi protagonisti del cinema mondiale in collegamento streaming con Napoli, masterclass, eventi speciali, oltre trenta ospiti negli incontri in diretta del “Live delle 19”, più di venti film e anteprime. “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, la rassegna cinematografica diretta da Antonella Di Nocera che propone una selezione tra le migliori opere dall’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, organizzata da Parallelo 41 Produzioni con il contributo di MiBACT e Regione Campania, festeggia la decima edizione quest’anno posticipata dal 14 al 20 dicembre 2020 online su MYmovies (accredito unico Euro 9,90, ridotto per gli studenti universitari della Campania Euro 5,90).

Ospiti d’eccezione per il decennale, il maestro del cinema giapponese Shinya Tsukamoto, il cineasta taiwanese Tsai Ming Liang, che terranno due masterclass online, e l’artista newyorchese Laurie Anderson. Tanti i protagonisti che presenteranno i loro film in programma nell’edizione 2020, tra cui il grande regista statunitense Frederick Wiseman in uno speciale evento di apertura, i registi italiani Gianluca e Massimiliano De Serio, Jasmine Trinca, Alice Rohrwacher e Alessandro Rossellini, gli autori internazionali Kamir Aïnouz, Azra Deniz Okyay, Hilal Baydarov, Merawi Gerima e molti altri.

Gli incontri di “Venezia a Napoli” saranno trasmessi su www.mymovies.it e sui canali social della rassegna (Facebook e sito www.veneziaanapoli.it). I titoli in calendario saranno disponibili dalle ore 12.00, visibili per 36 ore.

Grande attesa per l’anteprima della rassegna lunedì 14 dicembre con il “Wiseman Day” in onore di Frederick Wiseman, novantuno anni a gennaio, considerato il più importante documentarista della scena internazionale, che presenterà il suo ultimo lavoro “City Hall” prima della visione del film. Un’opera di oltre quattro ore, applaudita a Venezia fuori concorso, in cui Wiseman torna ad analizzare le istituzioni americane, stavolta girando nel Municipio di Boston, sua città natale.

La manifestazione sarà inaugurata ufficialmente martedì 15 dicembre. Dopo le proiezioni streaming dei film del giorno, spazio agli ospiti con il “Live delle 19”, la sezione quotidiana di incontri in diretta e aperta a tutti, ogni giorno a partire dalle ore 19.00, per restituire l’idea di una sala virtuale al pubblico che via Facebook potrà fare domande in tempo reale ai protagonisti. Si inizierà con i saluti del direttore della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera, della direttrice artistica Antonella Di Nocera, del direttore generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania Rosanna Romano, del Console Generale di Francia a Napoli Laurent Burin des Roziers e dei direttori degli istituti culturali di Napoli Maria Carmen Morese (Goethe Institut Italien) e Ferran Ferrando Melià (Instituto Cervantes).

Seguirà l’incontro con l’attrice Jasmine Trinca, regista di “BMM – Being My Mom”, cortometraggio interpretato da Alba Rohrwacher e dalla giovane Maayane Conti, storia di una madre e una figlia che camminano senza sosta in assoluto silenzio. A seguire la regista franco-tunisina Kamir Aïnouz parlerà del suo film “Cigare au miel” (Honey Cigar), girato tra le strade parigine, il racconto del difficile cammino di una donna berbera per diventare una donna libera.

