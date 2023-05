Al via CinemAmbiente, 26esima edizione dal 5 all’11 giugno

Lunedì 5 giugno, in coincidenza con la Giornata Mondiale dell’Ambiente indetta dall’ONU, prenderà il via la ventiseiesima edizione di CinemAmbiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Gaetano Capizzi.

Si svolgerà dal 5 all’11 giugno 2023 a Torino e online sulla piattaforma OpenDDB, dove una selezione dei titoli in cartellone sarà visibile in replica, tramite il sito www.festivalcinemambiente.it, fino al 18 giugno. Proiezioni, incontri, mostra fotografica, streaming online: tutto a partecipazione gratuita.

L’edizione 2023 presenta 82 film, in arrivo da 38 Paesi, in rappresentanza di 5 continenti: uno sguardo globale sullo stato del Pianeta e sui temi “più caldi” al centro del dibattito ambientale internazionale, suddivisi nelle diverse sezioni: Concorso documentari, Concorso cortometraggi e nelle due sezioni non competitive Made in Italy e Panorama.

Il festival si aprirà con “Il Punto di Luca Mercalli”, il consueto report annuale sullo stato di salute del Pianeta che il noto meteorologo stila in esclusiva per la serata inaugurale, che sarà seguito dal film di apertura, “The Letter: A Message for our Earth”, ispirato all’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco e introdotto dall’arcivescovo di Torino Roberto Repole. La serata finale ospiterà un talk del Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus, che parlerà di “Un mondo a tre zeri” (zero povertà, zero disoccupazione e zero emissioni); il film di chiusura sarà “Breaking Social”, il nuovo lungometraggio del regista svedese Fredrik Gertten, già autore di “Bikes vs Cars”.