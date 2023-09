Sicilia Queer presenta Magnifico Sirk

Si terrà dal 25 al 31 maggio la 14esima edizione del Sicilia Queer filmfest, che invita sin da ora il suo pubblico ad un ciclo di quattro film di Douglas Sirk, in collaborazione con Cineteca Nazionale e la rassegna XX Secolo, e con Sudtitles e Cinema Rouge et Noir.

Il programma, che prende il titolo di Magnifico Sirk, è un percorso di quattro proiezioni distribuite tra settembre e dicembre 2023: 27 settembre “Lo specchio della vita” (Imitation of Life, USA 1959); 25 ottobre “Il capitalista” (Has Anybody Seen My Gal?, USA 1952); 8 novembre “Il trapezio della vita” (The Tarnished Angels, USA 1957); 6 dicembre “Tempo di vivere” (A Time to Love and a Time to Die, USA 1958). I titoli saranno proiettati sempre alle ore 21.00.

Magnifico Sirk continua a far conoscere uno dei più grandi registi della storia di Hollywood, autore tra i più amati e al contempo incompresi della settima arte.

Magnifico Sirk fa parte della sezione di storia del cinema del Sicilia Queer “Carte postale à Serge Daney”. Le proiezioni sono in versione originale con sottotitoli in italiano.

