Box Office Italia: Jennifer Lopez al primo posto

Dati incassi aggiornati al 10 novembre 2019

Photo: Jennifer Lopez / Hustlers

Jennifer Lopez con “Le ragazze di Wall Street” (Hustlers), debutta in testa al Box Office italiano con un incasso di 1.5 milioni di euro nel suo primo weekend in sala.

Scende in seconda posizione Alessandro Siani con il suo “Il giorno più bello del mondo”, che incassa altri 1.2 milioni di euro, per un totale di 4.7 milioni in due settimane. Al terzo posto “La Famiglia Addams”, che aggiunge altri 1.1 milioni ai suoi incassi e un totale di quasi 5 milioni.

Chiudono la top-five “Joker” con altri 740mila euro (28 milioni totali) e “Maleficent – Signora del male” con 692mila euro (11.5 milioni totali).

Box Office Italia, Top Ten aggiornata al 10 novembre 2019:

1. Le ragazze di Wall Street (€ 1.562.835; NEW ENTRY)

2. Il giorno più bello del mondo (€ 1.278.949; totale 4.753.994)

3. La Famiglia Addams (€ 1.150.218; totale 4.951.170)

4. Joker (€ 741.647; totale 28.108.199)

5. Maleficent – Signora del male (€ 692.703; totale 11.523.984)

6. Gli uomini d’oro (€ 428.139; NEW ENTRY)

7. Parasite (€ 381.655; NEW ENTRY)

8. Motherless Brooklyn – I segreti di una città (€ 361.097; NEW ENTRY)

9. La Belle Epoque (€ 339.214; NEW ENTRY)

10. L’uomo del labirinto (€ 331.566; totale 1.749.145)

Fonte: Cinetel

