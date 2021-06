MioCinema ricorda Abbas Kiarostami

Credit: Erik Estrada/AFP/Getty Images

MioCinema omaggia Abbas Kiarostami, che avrebbe compiuto 81 anni questo 22 giugno, proponendo al pubblico tre film della sua più recente filmografia.

Non solo regista, ma anche poeta, pittore, illustratore, fotografo, scultore, sceneggiatore, montatore, un connubio di arti che si fonde nel suo cinema dando vita ad opere di grande potenza e intensità. Attento osservatore della sensibilità umana, raffinato nelle raffigurazioni della realtà e sempre capace di emozionare.

Saranno disponibili per il pubblico di MioCinema: “Tickets”, che vede la collaborazione di tre grandi autori, Abbas Kiarostami, Ermanno Olmi e Ken Loach nel racconto di un viaggio a bordo di un treno che dal centro Europa viaggia fino a Roma, sul quale prendono vita, tre diverse storie firmate dai tre registi; “Copia Conforme”, ambientato in Toscana, il film è stato presentato al Festival di Cannes nel 2010 ed è valso all’attrice protagonista Juliette Binoche il premio per la migliore attrice; “Qualcuno da amare”, in cui Kiarostami esplora la cultura giapponese facendo allo stesso tempo riscoprire l’universalità delle emozioni e dei sentimenti.

I TITOLI – UN COMPLEANNO DA AMARE

Qualcuno da amare di Abbas Kiarostami (2012)

Copia Conforme di Abbas Kiarostami (2010)

Tickets di Ermanno Olmi, Abbas Kiarostami e Ken Loach (2005)

MioCinema > https://miocinema.com