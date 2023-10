Al via la terza edizione di Becoming Maestre

Sono partite le iscrizioni per la terza edizione di “Becoming Maestre – Un trampolino di lancio per una nuova generazione di professioniste nel cinema e nella serialità”. L’iniziativa di mentoring e accesso al lavoro rivolta al talento femminile italiano nell’audiovisivo è ideata e sviluppata da Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e Netflix e fa parte del Fondo Netflix per la creatività inclusiva.

Rimane invariata la formula che prevede la presenza di una giuria d’eccezione, composta da maestre e maestri del cinema che hanno vinto e/o ricevuto candidature ai Premi David di Donatello. I giurati selezioneranno le candidature e seguiranno le allieve (fino ad un massimo di sei per categoria) durante tutto il percorso.

Francesca Archibugi affianca quest’anno Ivan Cotroneo come mentore di regia; confermati i mentori Daniela Bassani e Francesco Tumminello per suono; Esmeralda Calabria e Walter Fasano per montaggio; Daria D’Antonio e Luca Bigazzi per direzione della fotografia. Francesca Comencini, mentore di regia per le prime due edizioni, continuerà ad accompagnare il progetto come tante altre eccellenze del cinema italiano e internazionale che interverranno con masterclass e incontri specifici.

Confermato anche il percorso della durata di circa sei mesi con sessioni di tutoraggio individuale e workshop di tutoraggio di gruppo. Come nei due anni precedenti, importanti personalità del cinema e della serialità, italiane e internazionali, saranno coinvolte in queste sessioni collettive per portare la loro preziosa testimonianza alle allieve.

Al termine del percorso, un’apposita commissione unitamente ai mentori selezionerà quattro allieve (una per ogni ambito professionale) a cui verrà fatta una proposta di lavoro come assistente su una produzione italiana in cui Netflix è coinvolta (film o serie tv).

Per partecipare a Becoming Maestre è possibile inviare la propria candidatura fino al 4 novembre 2023 registrandosi al sito https://becomingmaestre.daviddidonatello.it/.