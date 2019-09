“Frozen 2” al cinema dal 27 novembre

Elsa e Anna nel nuovo trailer del secondo capitolo di “Frozen”, premio Oscar per il miglior film d’animazione

Arriva nelle sale italiane il 27 novembre “Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle”, il nuovo film d’animazione Disney diretto e prodotto dal team creativo composto dai registi Jennifer Lee e Chris Buck e dal produttore Peter Del Vecho che tornano al cinema dopo il successo di “Frozen – Il Regno di Ghiaccio”, vincitore dell’Academy Award® come miglior film d’animazione.

In “Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle” Elsa partirà insieme ad Anna, Kristoff, Olaf e Sven per un viaggio pericoloso ma straordinario verso l’ignoto oltre Arendelle per scoprire una verità nascosta sul suo passato. Le risposte che cerca, però, metteranno in pericolo il suo regno e, se in passato Elsa temeva che i suoi poteri fossero troppo grandi per essere accettati dal mondo, ora dovrà sperare che siano abbastanza forti per salvarlo.

La colonna sonora porterà la firma di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, compositori già premiati con l’Oscar® per la miglior canzone originale (“Let It Go” / “All’Alba Sorgerò”) del primo capitolo “Frozen – Il Regno di Ghiaccio”. Nella versione italiana del film Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis torneranno a prestare le proprie voci rispettivamente a Elsa, Anna, Olaf e Kristoff.

