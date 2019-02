Ciak, si gira! “Nikola Tesla, the man from the future”, un film sulla scienza di Alessandro Parrello

Ciak, si gira! “Nikola Tesla, the man from the future”, un film...

Nikola Tesla, geniale inventore del IXX e XX secolo,nonché una delle menti più visionarie di tutta la storia dell’uomo moderno, sarà il protagonista di un innovativo progetto cinematografico scritto e diretto da Alessandro Parrello: “Nikola Tesla, the man from the future”.

Il progetto, che sarà il primo di 5 episodi racchiusi in un film sulla scienza, è stato scritto e pensato per un pubblico internazionale e proprio in questi giorni si stanno tenendo a Londra i casting per la ricerca degli interpreti principali, a cura della casting director Teresa Razzauti, qui in veste anche di co-produttore assieme alla West 46th Film.

Nikola Tesla è stato un grande innovatore con 300 brevetti tra cui l’invenzione della corrente alternata in uso ancora oggi.

Alessandro Parrello dichiara: “Sono un grande appassionato di scienza, e tecnologia e nell’ultimo anno ho iniziato a documentarmi sulla vita e i molti brevetti di Nikola Tesla, un genio con molte fobie che non ha avuto la giusta collocazione tra le menti più brillanti della storia. Per questo vorrei raccontare uno dei momenti chiave della nascita dell’attuale corrente elettrica, collaborando con degli attori stranieri per coinvolgere un vasto pubblico internazionale. Userò degli innovativi sistemi di ripresa in realtà virtuale che lasceranno lo spettatore incredulo di quello che vedranno”.