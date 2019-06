Al via il bando per il Premio Solinas Italia-Spagna

Il Premio Solinas Italia-Spagna invita gli sceneggiatori a scrivere soggetti cinematografici da proporre al mondo della produzione e del cinema italiano, spagnolo ed internazionale.

Il Concorso si rivolge a sceneggiatori maggiorenni, senza limiti di nazionalità. Al Concorso si partecipa in forma anonima a tutela della parità di condizione di tutti i Concorrenti partecipanti.

Ogni Concorrente può partecipare con un massimo di 1 soggetto in lingua italiana o spagnola adatto per una coproduzione tra Italia e Spagna, e possibilmente anche con Paesi dell’America Latina, scritto da un Autore singolo o da un gruppo di Autori o co-Autori intesi in senso unitario.

Le modalità di partecipazione:

I materiali da inviare al Premio Solinas Italia-Spagna dovranno consistere in:

a) il “pitch” o presentazione – lunghezza massima 10 righe.

b) il Soggetto – sono ammesse al concorso opere di minimo 6 e massimo 15 pagine.

I Premi:

– Premio Solinas Italia-Spagna di 1.000 euro.

– Traduzione del soggetto.

– Partecipazione al Forum di Coproduzione Italia-Spagna e al 12° Festival del Cinema Italiano di Madrid 2019.

La scadenza per la partecipazione è fissata al 18 giugno 2019.

Il bando di Concorso è disponibile sui siti:

www.festivaldecineitalianodemadrid.com

www.premiosolinas.it