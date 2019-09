Patrick Dempsey, al via su Canale 5 “La verità sul caso Harry Quebert”

Patrick Dempsey, al via su Canale 5 “La verità sul caso Harry...

Una serie diretta da Jean-Jacques Annaud. In prima serata dal 2 settembre.

Da lunedì 2 e martedì 3 settembre, in prima serata su Canale 5, va in onda “La verità sul caso Harry Quebert”, una serie evento tratta dall’omonimo best seller di Joël Dicker, caso editoriale da 7 milioni di copie vendute nel mondo.

Diretta dal regista francese Jean-Jacques Annaud (“Il nome della rosa”, “Sette anni in Tibet”), il crime thriller psicologico vede come protagonista l’attore Patrick Dempsey.

Dempsey è Harry Quebert, uno stimato professore universitario, divenuto icona mondiale grazie al successo del suo romanzo “Le origini del male”. Il docente viene all’improvviso coinvolto in un misterioso omicidio, per il quale rischia la pena di morte come principale indiziato. Nella sua proprietà, infatti, viene ritrovato il corpo di Nola Kellergan, quindicenne scomparsa nel nulla 33 anni prima e con la quale lo scrittore ebbe una relazione nell’estate del 1975.