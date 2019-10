Dakota Johnson e Ro Donnelly lanciano TeaTime Pictures

La nuova società ha siglato un accordo con Platform One Media per sviluppare progetti cinematografici e televisivi

Dakota Johnson e l’ex dirigente dello sviluppo di Netflix Ro Donnelly hanno fondato la TeaTime Pictures per sviluppare progetti cinematografici e televisivi. La nuova società ha siglato un accordo televisivo con Platform One Media e ha annunciato un musical YA come primo titolo del patto.

“Siamo entusiasti di collaborare con Dakota e Ro mentre costruiscono la loro azienda”, ha dichiarato Katie O’Connell Marsh, fondatrice e presidente di Platform One Media (una società Boat Rocker). “TeaTime è incentrato sugli artisti e sui contenuti significativi che sostengono idee audaci. Non vediamo l’ora di portare insieme questi progetti sul mercato nel prossimo anno”.

Dakota Johnson ha recentemente lanciato anche il podcast The Left Ear per condividere storie di aggressioni, abusi e molestie da parte di sopravvissuti in tutto il mondo. “Un anno fa – ha dichiarato l’attrice – ho chiesto alle donne e alle ragazze di ogni parte del mondo di chiamarmi e di lasciarmi un messaggio vocale per raccontarmi le storie di violenza sessuale, aggressione e disuguaglianza di genere di cui sono state vittime. Non volevo diventare la loro portavoce, ma ascoltarle. Tutto questo è diventato The Left Ear. Un podcast dove troverete i messaggi vocali che ho ascoltato io”.