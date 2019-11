L’interprete di “Padre Padrone” dei fratelli Taviani e voce narrante del film “La vita è bella”. Aveva 84 anni.

ANSA / RB Casting – Addio a Omero Antonutti, attore, doppiatore, indimenticabile interprete di tante pellicole a cominciare da “Padre Padrone” dei fratelli Taviani.

Nato a Basiliano, Friuli Venezia Giulia, nel 1935, si è spento all’età di 84 anni in ospedale di Udine dove era ricoverato per le complicanze di un tumore che lo aveva colpito da tempo. Al suo fianco la moglie.

Noto al grande pubblico soprattutto per la sua attività di doppiatore, ha negli anni prestato la sua voce a importanti interpreti internazionali (tra i quali C. Lee , M. Parks, J. Hurt, O. Sharif). Voce narrante in film come “La vita è bella” (1997) di Roberto Benigni e “Il mestiere delle armi” (2001) di Ermanno Olmi.

Ho avuto l’onore di lavorare con Omero Antonutti,un grande attore ed un uomo simpatico ed intelligente. RIP 💐🎬 pic.twitter.com/l7BhG2kkpA — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) November 5, 2019

Addio a Omero Antonutti, attore, doppiatore e interprete di tanti film a cominciare da "Padre padrone" dei fratelli Taviani. Lo ricordiamo con la versione televisiva di "Kaos", di Paolo e Vittorio Taviani, disponibile su @RaiPlay | guarda il film ➡️ https://t.co/mh8IhHfKWI pic.twitter.com/NICghyr5N9 — Rai Movie (@raimovie) November 5, 2019

Addio a #OmeroAntonutti

Il cinema italiano piange la scomparsa dell'attore e doppiatore friulano. Forte il sodalizio con i fratelli Taviani, per i quali aveva interpretato cinque film, da Padre padrone a Tu ridihttps://t.co/U0PoGoW1BN — Cinematografo.it (@cinematografoIT) November 5, 2019