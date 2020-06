MOViE UP 2020: Regione Lazio per la formazione

Avviso pubblico per il finanziamento di azioni formative e seminariali per operatori del settore audiovisivo

L’Avviso, pubblicato da Ass.For.SEO nell’ambito della Sovvenzione Globale MOViE UP 2020, intervento finanziato dalla Regione Lazio – Assessorato Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione – P.O.R. Regione Lazio F.S.E. 2014-2020 – Asse 3 Istruzione e Formazione Obiettivo Specifico 10.4, finalizzata al consolidamento e trasferimento di competenze degli operatori del settore audiovisivo per l’internazionalizzazione, ha come obiettivo l’aggiornamento e l’accrescimento delle competenze attraverso la realizzazione di azioni formative e seminari volti a potenziarne le capacità di innovazione e internazionalizzazione. L’Avviso ha come oggetto la realizzazione di percorsi formativi e seminariali rivolti a destinatari occupati destinatari disoccupati/inoccupati.

Possono presentare proposte progettuali:

Interventi rivolti ad occupati

imprese iscritte al registro della CCIAA aventi sede operativa nel territorio della Regione Lazio, indipendentemente dalla loro dimensione, operanti nei diversi segmenti della filiera audiovisiva regionale (dalla progettazione alla produzione, dall’organizzazione al marketing fino alla distribuzione del prodotto finale, etc.) e aventi quindi un codice ATECO coerente con il settore di riferimento del presente Avviso; operatori della formazione, accreditati per la macrotipologia Formazione Continua ai sensi della DGR n. 682 del 01/10/2019, su delega espressa delle imprese interessate o in ATI/ATS con le stesse, in possesso di un Codice Orfeo coerente rispetto alle tematiche formative prevalenti in termini di durata oraria nella proposta progettuale in cui sono coinvolti.

Interventi rivolti a disoccupati/inoccupati

operatori della formazione, accreditati per la macrotipologia Formazione Superiore ai sensi della DGR n. 682 del 01/10/2019, in possesso di un Codice Orfeo coerente rispetto alle tematiche formative prevalenti in termini di durata oraria nella proposta progettuale in cui sono coinvolti.

Possono partecipare agli interventi formativi finanziati:

Interventi rivolti ad occupati

lavoratori occupati presso imprese operanti in unità localizzate nel territorio regionale con contratto di lavoro dipendente e contrattualizzati con altre forme contrattuali previste dalla normativa vigente, compresi i soggetti assunti con contratto di apprendistato, residenti e/o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio al momento della pubblicazione del presente Avviso pubblico.

Interventi rivolti a disoccupati/inoccupati

residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, purché maggiorenni, in possesso di titolo di studio adeguato all’accesso ai percorsi formativi proposti nel rispetto della normativa vigente in ordine all’assolvimento dell’obbligo.

Percorsi formativi e seminariali rivolti a destinatari occupati:

AZIONE A1 – Formazione finalizzata all’accrescimento/aggiornamento delle competenze di profili professionali operativi del settore audiovisivo. I percorsi formativi dovranno avere una durata di 160 ore.

AZIONE A2 – Formazione finalizzata all’accrescimento/aggiornamento delle competenze di profili professionali manageriali del settore audiovisivo. I percorsi formativi dovranno avere una durata di 40 ore. Percorsi formativi e seminariali rivolti a destinatari disoccupati e inoccupati.

AZIONE B1 – Formazione finalizzata all’accrescimento/aggiornamento delle competenze di profili professionali operativi del settore audiovisivo. I percorsi formativi dovranno avere una durata di 160 ore.

AZIONE B2 – Seminari per disoccupati, con caratteristica di master class finalizzati all’approfondimento di tematiche specialistiche concernenti l’innovazione e l’internazionalizzazione del settore audiovisivo attraverso l’intervento di testimoni privilegiati.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 1.220.332,30 Euro. La scadenza dell’avviso è il 23 luglio 2020. I progetti devono essere presentati attraverso la procedura telematica accessibile dal sito www.regione.lazio.it/SiGeM a partire dalle ore 10.00 del 4 giugno 2020 e entro e non oltre le ore 12.00 del 23 luglio 2020.

Per maggiori informazioni: www.movieup2020.it

Numero Verde: 800 – 777519