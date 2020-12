Super LTD distribuirà in Nord-America “Notturno” di Gianfranco Rosi

Candidato per l’Italia agli Oscar 2021

ph: Gianfranco Rosi sul set di “Notturno”

Super LTD, divisione di Neon, ha annunciato oggi di aver acquisito i diritti nordamericani di “Notturno” di Gianfranco Rosi, che ha goduto di un notevole successo di pubblico ai festival in cui è stato presentato, l’unico documentario ad essere stato proiettato a Venezia, Telluride, Toronto, New York.

Il film, nominato per il Critics’ Choice Documentary Award, è il candidato ufficiale per l’Italia agli Academy Awards (e gode quindi di doppia candidatura agli Oscar come Miglior Film Internazionale e come Miglior Documentario), ed è appena entrato nella cinquina dei BIFA – British Indipendent Film Award (a cui si sono aggiunte le nomination in tre categorie al prestigioso Cinema Eye Honors).

“Notturno” è una produzione 21Uno Film – Stemal Entertainment con Rai Cinema e Istituto Luce Cinecittà, con il contributo di DG Cinema e Audiovisivo – MiBACT e con il supporto di Eurimages, e in coproduzione con Les Films D’Ici, Arte France Cinéma, No Nation Films – Mizzi Stock Entertainment, Medienm Board e Dhoa Film Institute. È distribuito in Italia da 01 Distribution. Le vendite internazionali sono di The Match Factory.

Il documentario di Rosi è stato girato nell’arco di tre anni lungo i confini di Iraq, Kurdistan, Siria e Libano, nello stile visivamente stupefacente ma anche empatico del regista. L’Hollywood Reporter ha definito il film “stilisticamente luminoso” e Anne Thompson di IndieWire “il miglior documentario dell’anno”.

Gianfranco Rosi è uno dei cineasti più acclamati nel cinema di oggi. È l’unico documentarista ad aver vinto due dei più alti premi dei tre maggiori festival cinematografici del mondo – Cannes, Venezia, Berlino.

La Super LTD ha recentemente fatto la storia con il pluripremiato “Honeyland” di Tamara Kotevska e Ljubo Stefanov, primo film non-fiction a ottenere le nomination agli Oscar per il Miglior Documentario e Miglior Film Internazionale nello stesso anno.