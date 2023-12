“Vermiglio, la sposa di montagna”: concluse le riprese del secondo film di Maura Delpero

Si sono concluse nei giorni scorsi tra il Trentino e l’Alto Adige le riprese di “Vermiglio, la sposa di montagna”, il secondo lungometraggio di finzione di Maura Delpero (già candidata al David di Donatello e ai Nastri d’Argento con l’opera prima “Maternal”, pluripremiata al Festival di Locarno e vincitrice del Premio Kering Women in Motion 2020 a Cannes).

Ambientato tra il 1944 e il 1945 in Trentino e Alto Adige, il film segue la storia di tre sorelle, Lucia, Ada e Flavia: non più bambine, non ancora donne, nell’ultimo anno del conflitto mondiale, un unico sparo segna la fine della loro innocenza.

“Vermiglio, la sposa di montagna” è una produzione Cinedora con Rai Cinema, in coproduzione con Charades production (Francia) e Versus production (Belgio), con il sostegno di IDM Film Commission Südtirol, Trentino Film Commission, MiC, Eurimages, CNC – Cinéma du Monde, Région Île-de-France, Panama Distribution, Fédération Wallonie-Bruxelles. Le vendite internazionali sono affidate a Charades.

In fase di sviluppo, “Vermiglio, la sposa di montagna” ha ricevuto il sostegno del MiC, di IDM Südtirol Film Fund e della Provincia di Bolzano. Il progetto è stato poi selezionato da tre laboratori internazionali: il Torino Film Lab, il Film Workshop 2 del Mediterranean Film Institute e il berlinese Nipkow Programm ricevendo due premi, il premio ArteKino International Award e il Coprocity Award.

Nel cast Tommaso Ragno, Roberta Rovelli, Martina Scrinzi, Giuseppe De Domenico, Carlotta Gamba, Orietta Notari e con Sara Serraiocco. Casting di Maurilio Mangano.

Tra i professionisti impegnati sul set, il direttore della fotografia Mikhaïl Krichman, storico collaboratore di Andrey Zvyagintsev, già premiato alla Mostra di Venezia, agli European Film Awards e a Camerimage.