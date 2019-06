Torna RisorgiMarche, festival ideato da Neri Marcorè

Un evento di solidarietà per la rinascita delle comunità colpite dal sisma. Tra i protagonisti quest’anno Nek, Tosca, Pacifico, Edoardo Bennato, Marco Mengoni, Vinicio Capossela e due “concerti a sorpresa”.

Torna RisorgiMarche, terza edizione del festival ideato e promosso da Neri Marcorè, volto a riportare il turismo attraverso concerti gratuiti nei parchi montani più suggestivi delle Marche. Un festival di solidarietà per la rinascita delle comunità colpite dal sisma.

Nelle sue prime due edizioni RisorgiMarche, oltre ad aver superato le 230.000 presenze in 29 concerti, è soprattutto riuscito a veicolare un messaggio di grande portata: da un lato la vicinanza concreta e solidale verso le popolazioni colpite mediante l’indotto economico prodotto dal pubblico, dall’altro una vetrina di promozione turistica di luoghi incantevoli e poco conosciuti; inoltre la crescita di un movimento che attraverso il trekking in spazi di grande suggestione e il rispetto per la natura ha dimostrato che nelle zone del cratere è tuttora possibile vivere esperienze uniche, nonostante le profonde difficoltà legate alla fase della ricostruzione.

Protagonisti quest’anno Nek (11 luglio), Tosca (18 luglio), Pacifico con la partecipazione di Marcorè (21 luglio), Edoardo Bennato (28 luglio), Marco Mengoni (30 luglio), Vinicio Capossela (7 agosto), più due “concerti a sorpresa” il 15 luglio e il 2 agosto.

Per maggiori informazioni: www.risorgimarche.it