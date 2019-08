Mastercard a Venezia 76 con Nadine Labaki, Brian De Palma, Valeria Golino e Rossy De Palma

Un’opportunità unica per incontrare al Lido quattro delle più importanti personalità del cinema contemporaneo

Mastercard, sponsor ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia per il terzo anno consecutivo, svela i dettagli di un evento esclusivo, che vedrà come protagonisti di una conversazione unica quattro delle più influenti e importanti personalità del cinema contemporaneo.

I quattro ospiti che prenderanno parte alla masterclass di quest’anno sono figure di prima grandezza del mondo del cinema, con percorsi che spaziano dalla regia alla recitazione, dalla sceneggiatura alla produzione cinematografica, e con un grande bagaglio di esperienze che permetteranno loro di condividere i processi creativi che nutrono la loro capacità innovativa e anticonformista.

La conversazione sarà un’occasione per approfondire le diverse influenze e prospettive degli ospiti e per scoprire come le loro carriere possano essere d’ispirazione per le nuove generazioni di filmmaker e di cinefili, condividendo un’eredità cinematografica stimolante e duratura.

Alla masterclass organizzata da Mastercard parteciperanno: l’acclamato regista statunitense Brian De Palma, autore di alcune pietre miliari del cinema moderno come “Carrie”, “Scarface”, “Gli Intoccabili”, “Carlito’s Way” e “Mission Impossible”, premiato con un Leone d’Argento a Venezia nel 2007 e un Orso d’Argento alla Berlinale nel 1969; la poliedrica attrice e icona della moda Rossy De Palma, musa di Pedro Almodóvar, in grado di fondere cinema, moda e arti visive; Valeria Golino, una delle attrici più carismatiche del cinema italiano, produttrice, autrice, regista dei lungometraggi “Miele” ed “Euforia”; la straordinaria regista, sceneggiatrice e attrice Nadine Labaki, prima regista donna araba a ricevere il Premio della Giuria al Festival di Cannes (2018) e ad essere nominata ad un BAFTA, un Golden Globe e un Oscar (miglior film straniero) per il suo emozionante film sui rifugiati “Cafarnao” (Capharnaüm).

Il panel Mastercard, dal titolo “See Life Through a Different Lens”, si terrà durante la 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, venerdì 30 agosto alle ore 14.30 presso la Sala Stucchi, Hotel Excelsior, Lido di Venezia.