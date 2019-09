Venezia 76: Soundtrack Stars Award a Ferzan Ozpetek

Un premio dedicato al prezioso rapporto del suo cinema con la musica

Soundtrack Stars Award speciale, domani mercoledì 4 settembre a Venezia, per Ferzan Ozpetek, con un premio dedicato al prezioso rapporto del suo cinema con la musica.

La consegna è prevista alle ore 14.30 alla 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (Italian Pavilion) nell’appuntamento che da tradizione il premio riserva a un protagonista del cinema o della grande musica, in attesa di decretare la migliore colonna sonora tra i film del Concorso. La premiazione sarà preceduta da un breve omaggio al maestro Riz Ortolani, autore di una lunga e intensa stagione di musica per il cinema italiano e internazionale.

“Il bagno turco”, “Le fate ignoranti”, “La finestra di fronte”, “Saturno contro”, poi “Magnifica presenza” e “Napoli velata”, sono alcuni dei titoli più amati di un regista cult come Ferzan Ozpetek che a #Venezia76 festeggia anche i 10 anni di “Mine Vaganti”. Sono film indelebili nella nostra memoria per il tema musicale o la canzone, più volte entrati a far parte delle nomination o del palmarès dei premi più importanti.

“Chiedo sempre che nei miei film ci sia un tema che possa essere ricordato come quelli di ‘Love Story’ o di ‘Il Dottor Zivago’ – ha detto una volta il regista – Magari a molti critici questa scelta non piace ma amo così il mio cinema, perché per me la musica ha la stessa importanza del viso di un attore”.

La Giuria del Soundtrack Stars Award nel mondo della musica ha premiato alla carriera negli anni Guillermo del Toro, Andrea Guerra, Gabriele Muccino, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Ryūichi Sakamoto e Alexandre Desplat.

Il vincitore del Soundtrack Stars Award alla migliore colonna sonora 2019 (Venezia 76) sarà annunciato il 6 settembre alle ore 15.00, nel corso della premiazione.

[Credits photo: Giambalvo & Napolitano]