Vision Distribution nel palmares della Berlinale per due anni di seguito con “Favolacce” e “La Paranza dei Bambini”

Vision Distribution nel palmares della Berlinale per due anni di seguito con...

L’Amministratore Delegato di Vision Nicola Maccanico: “È davvero una enorme soddisfazione”

“Favolacce”, il nuovo film di Damiano D’Innocenzo e Fabio D’Innocenzo, in Concorso alla 70esima edizione della Berlinale, ha vinto l’Orso d’Argento per la migliore sceneggiatura.

I fratelli D’Innocenzo hanno portato in Concorso a Berlino “Favolacce”, di cui firmano anche soggetto e sceneggiatura, che vede protagonisti Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Gabriel Montesi, Max Malatesta, Ileana D’Ambra e Lino Musella. La voce narrante è invece di Max Tortora. La fotografia è di Paolo Carnera, il montaggio di Esmeralda Calabria e i costumi sono di Massimo Cantini Parrini.

Per Vision Distribution si tratta del secondo premio al Festival di Berlino in due anni, dopo l’Orso d’Argento per la sceneggiatura a “La Paranza dei Bambini” di Claudio Giovannesi lo scorso anno.

L’Amministratore Delegato di Vision Nicola Maccanico ha dichiarato: “Per Vision Distribution essere nel palmares della Berlinale per due anni di seguito è davvero una enorme soddisfazione e conferma la nostra capacità di incidere anche nell’universo cinematografico più sofisticato. Il premio a ‘Favolacce’ è senza dubbio meritato e consacra un film importante e coraggioso, pensato scritto e diretto da due registi con il talento dei predestinati ed in grado di proporre una cinematografia sempre sorprendente e contemporanea. Un grazie a Pepito e Rai Cinema, compagni di un viaggio non scontato”.

“Favolacce” è una produzione Pepito Produzioni con Rai Cinema, in coproduzione con Vision Distribution, in associazione con Quantum Marketing Italia, in coproduzione con Amka Films e RSI Radio Televisione Svizzera/SRG SSR.

C’era una volta una favola nera, ambientata in una qualsiasi città del mondo, dove vive una piccola comunità di famiglie. Un mondo apparentemente normale dove silente cova il sadismo dei padri e la rabbia dei figli, diligenti e disperati.

“Favolacce” uscirà nelle sale italiane il 16 aprile 2020 distribuito da Vision Distribution.