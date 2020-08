Al via il Bif&st nel segno di Mario Monicelli

Una mostra fotografica lo ricorda al Festival di Bari, in programma nel capoluogo pugliese fino al 30 agosto

Credit: Daniele Notaristefano / Bif&st

Con l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata a Mario Monicelli nel decennale della scomparsa, si è aperta ufficialmente l’undicesima edizione del Bif&st – Bari International Film Festival, in programma nel capoluogo pugliese fino al 30 agosto.

Ben prima dell’apertura delle porte, erano già tantissimi i baresi diligentemente in fila davanti al Teatro Margherita in attesa del proprio turno di ingresso, nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. È stato il primo atto d’amore della città per una manifestazione – il Bari International Film Festival – che è da oltre un decennio nel cuore dei baresi ed è ormai parte irrinunciabile dell’offerta culturale pugliese, tanto da spingere la Regione Puglia a chiedere agli organizzatori di rimodulare il progetto iniziale per garantirne comunque lo svolgimento per il 2020, pur con le inevitabili restrizioni.

L’occasione è stata l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata a Mario Monicelli nel decennale della scomparsa. Presente il direttore artistico del Bif&st Felice Laudadio. Il pubblico ha potuto ammirare le 90 gigantografie provenienti dall’archivio fotografico della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia, che nell’insieme testimoniano la straordinaria carriera di un regista che ha lasciato un segno profondo nel cinema italiano e non solo. Foto di scena, fotogrammi di film, ritratti e locandine hanno consentito di ripercorrere un percorso artistico iniziato a metà degli anni ’30 e concluso nel 2006, comprendendo capolavori molto amati dal pubblico e dalla critica internazionale come “I soliti ignoti”, “La grande guerra”, “L’Armata Brancaleone”, “Amici Miei” e “Un borghese piccolo piccolo”.

Stasera, nella grande Arena di Piazza Prefettura allestita appositamente per il Bif&st 2020, verrà proiettato “La ragazza con la pistola” (1968), parte della retrospettiva di 19 film diretti da Monicelli che il festival propone in una sala del Multicinema Galleria da oggi e fino al 30 agosto.

L’omaggio al grande regista – che fu ospite nel 2009 dell’edizione zero del Bif&st, durante il quale consegnò un premio a lui intitolato per la migliore regia a Paolo Sorrentino – si completerà con la presentazione all’Arena di Castello Svevo, martedì 25, del nuovo numero della rivista Bianco e Nero (edita dal Centro Sperimentale di Cinematografia), interamente dedicata alla sua carriera.

